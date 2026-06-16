Pianist is ziek. Toeschouwer valt in

In een scenario dat rechtstreeks uit een Hollywood-musical lijkt te komen, heeft een 21-jarige student een orkestoptreden in Sydney gered. Sterling Nasa was bereid in te vallen toen de pianist tijdens het La La Land-concert ineens ziek werd.Het publiek was al bang dat er iets mis was toen de pauze langer duurde dan verwacht. Orkestleider Justin Hurwitz, die een Oscar won voor zijn muziek van de film, kwam toen op om het slechte nieuws te delen. "De pianist is ziek geworden", moest hij het publiek vertellen. Funest voor wie de soundtrack wil naspelen van een film die over een pianospeler gaat (Ryan Gosling) die moet kiezen tussen zijn grote liefde (Emma Stone) en zijn passie voor jazzmuziek.Hurwitz vertelde The Guardian dat hij eerst probeerde een vervanger op te trommelen van buiten of een orkestlid door te schuiven, maar dat waren geen opties. "Kan er toevallig iemand briljant à-vuespelen?", vroeg Hurwitz het publiek daarom maar. Een muzikant die dat beheerst kan noten spelen zonder ze eerst te oefenen of zelfs maar gezien te hebben, ook wel a prima vista genoemd.Nasa werd opgejut door de vriendin met wie hij het concert bezocht, zegt hij tegen de Sydney Morning Herald. "Ze zei: 'Doe het, dit kun je later je kinderen vertellen'." En dus stak Nasa zijn hand omhoog en werd hij onder applaus naar het podium gehaald.Voor een uitverkochte zaal van 2500 toeschouwers werd hij naar de vrijgevallen piano geleid, waar hij na een kort bedankje van de dirigent aan het optreden kon beginnen. Binnen anderhalve minuut was hij van toeschouwer naar artiest gegaan.Na een spannende eerste tien minuten raakte Nasa tot zijn opluchting steeds meer op zijn gemak. Wat hielp was dat hij fan is van de film, waardoor hij niet helemaal onbekend was met de muziek. "Blijf gefocust, doe je best, het gaat je niet allemaal boven je pet", praatte hij zichzelf moed in.Spannend werd het toen bleek dat hij in een van de nummers een geïmproviseerde solo moest naspelen. Ook Hurwitz gaf achteraf toe op te zien tegen dat moment. "Ik was bang dat het je niet zou lukken of - erger nog - helemaal stil zou vallen."Nasa besloot het technisch moeilijk te spelen stuk gewoon te vervangen door een eigen improvisatie. Precies wat het karakter van Gosling ook zou hebben gedaan, redeneerde hij. "Ik nam dus maar die vrijheid."Nasa's held Hurwitz was onder de indruk. "Dit is nog weer iets anders dan à-vuespel. Een coole solo in de juiste toonsoort, voor de vuist weg? Bewonderenswaardig."Na afloop kreeg Nasa, als enige in een licht overhemd tussen de orkestleden in galakleding, een daverend applaus. Een beetje besmuikt stak hij zijn hand op bij die ovatie. Na afloop mocht hij op de foto met Hurwitz en zocht het publiek hem op om selfies te maken en zijn handtekening te vragen op hun programmaboekjes."Ik stond versteld van hem en ik was zo dankbaar", oordeelde Hurwitz over de invaller. "Onze hoofden tollen nog van dit bizarre moment."Nasa is opgelucht dat zijn impromptu optreden zo goed werd ontvangen. "Mensen hebben een hoop geld betaald om op hun vrije zaterdagavond iets goeds te zien. Het was rot geweest als ik dat bedorven had."