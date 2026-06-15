Man met 150 schorpioenen opgepakt op vliegveld van Kaapstad

Een man is op een vliegveld in Zuid-Afrika opgepakt met 150 schorpioenen. De giftige dieren zaten verstopt onder zijn kleding en in zijn koffers, schrijven lokale media.De 28-jarige man werd vrijdag gearresteerd op de internationale luchthaven van Kaapstad. De politie had informatie gekregen dat een passagier wilde dieren bij zich had en verspreidde een signalement.Nadat de man was gelokaliseerd, werd zijn bagage en kleding doorzocht. Hij moet morgen voorkomen in de rechtbank van de stad Bellville.De schorpioenen, die allemaal afzonderlijk verpakt waren, zijn naar een beveiligde locatie gebracht. Wat de dieren waard zijn, is niet bekend.