Namen, schulden en medische gegevens zichtbaar door lek bij bewindvoerders

Cybercriminelen kunnen heel eenvoudig klantgegevens van bewindvoerders buitmaken. Daardoor kunnen persoonsgegevens van mensen met financiële problemen, een groep die extra kwetsbaar is voor fraude en uitbuiting, in verkeerde handen vallen. Het gevaar schuilt in slecht beveiligde oude e-mailadressen.



Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Een bewindvoerder regelt de financiële zaken van iemand die daar zelf niet meer toe in staat is, bijvoorbeeld door schulden of een verstandelijke beperking. In Nederland staan honderdduizenden mensen onder bewind.



Bewindvoerders hebben heel gevoelige data van hun cliënten in hun bezit. Die gegevens komen binnen per e-mail, en daar gaan veel bewindvoerders erg slordig mee om. Door het lek liggen de namen, woonadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en informatie over hun contracten en schulden op straat.



"Ik schrik hiervan, dit datalek is echt heel erg", zegt Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij de Hogeschool Utrecht. "Je wil sowieso niet dat mensen weten dat je schulden hebt. Maar deze mensen zijn ook kwetsbaar en worden makkelijker slachtoffer van criminaliteit. Als ze een aanbod krijgen om snel extra geld te verdienen zullen ze daar sneller op ingaan."



In de gelekte data zijn veel gevoelige details te vinden. Denk aan documenten van de Belastingdienst, aangevraagde medicatie, salarisstrookjes, onbetaalde facturen voor de tandarts en zorgverzekering, aanmaningen en dwangsommen van incassobureau's en facturen van de telecomprovider met een overzicht van alle gesprekken.



Het datalek vertelt ook veel over de privésituatie van sommige mensen. "De woning is wederom ernstig vervuild en mevrouw maakte een verwarde indruk", valt er in een e-mail van een Rotterdamse woningcorporatie te lezen. In een andere e-mail staat een overlijdensakte en testament waarbij de ontvanger met spoed wordt gevraagd om zich te melden omdat diegene mogelijk geld krijgt.

Reacties

10-06-2026 10:57:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.022

OTindex: 98.341

Tja. En wat nu?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.