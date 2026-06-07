160 flessen drank ontdekt bij verbouwing huis: Het is een mysterie

De één vindt een oude krant tijdens de verbouwing van een huis. Maar Dennis en Tonette uit Elspeet (Gelderland) stonden wel even met hun ogen te knipperen: ze ontdekten een hele collectie drankflessen. De flessen kwamen letterlijk uit alle hoeken tevoorschijn, de teller staat inmiddels op 160.Op 1 mei kregen Dennis en Tonette de sleutel van hun nieuwe woning. Een opknappertje, ze moesten eerst voor een verbouwing met slopen beginnen. Een dag later stuitten ze al op de verrassende vondst. "Op zolder vonden we de eerste flessen. Ze lagen verstopt onder het tapijt", vertelt Dennis. "We keken elkaar aan en dachten gelijk: dit is wel heel bijzonder."Maar daar bleef het niet bij. Onder de vloer in de keuken, achter de muur van de badkamer, je kon het zo gek niet bedenken of er dook een nieuwe fles drank op.De ene fles was aangebroken, de andere niet. "We vonden echt van alles: rum, whisky, brandewijn, jenever. Van allerlei verschillende merken. Ik zeg voor de grap weleens dat ik inmiddels bijna een slijterij kan beginnen", zegt Dennis.De meest bizarre plek was volgens Dennis boven de serre: "Die zat helemaal verstopt tussen het isolatiemateriaal."Hoe die flessen daar zijn gekomen blijft een raadsel. "Ik denk vanaf de bovenkant. Op zolder lagen alleen maar loopplanken, via die weg zou het achter een muur of onder een vloer terecht kunnen zijn gekomen", legt Dennis uit.De flessen zijn ook nog eens heel oud. "Ze komen uit de jaren vijftig en zestig. Sommige lijken zelfs uit het buitenland te komen. Misschien waren het geschenken, maar zeker weten doen we dat niet." Juist dat mysterie maakt de vondst zo bijzonder, vindt Dennis.Zelf heeft hij al wat onderzoek gedaan naar de waarde van de drank. "Er zitten flessen tussen van 500 euro, zoals een ouderwetse mandarijnenlikeur."Volgens liquorist Bob Wenting, expert op het gebied van sterke drank, is de inhoud van de flessen zeer waarschijnlijk nog goed te drinken na al die jaren. "In het algemeen geldt dat alles boven de 20 procent alcohol biologisch dood is. Als een fles goed afgesloten is gebleven, is de inhoud in principe nog steeds te drinken", legt hij uit.De waarde van oude sterke drank loopt volgens hem sterk uiteen. De meeste soorten rijpen niet verder op de fles. "Ze worden vooral zeldzamer. Daardoor kunnen flessen uit de jaren vijftig zomaar veel geld waard zijn."Voor bijzondere exemplaren worden zelfs speciale veilingen georganiseerd. Vooral whisky's van inmiddels gesloten distilleerderijen kunnen volgens hem duizenden euro's opleveren. "Maar het blijft heel afhankelijk van de fles", benadrukt Wenting.De aangebroken flessen van Dennis en Tonette zijn inmiddels weggegooid, maar wat ze met de overige honderd flessen gaan doen weet het stel nog niet precies. "Het is ons eerste huis, dus het is wel een bijzonder aandenken", zegt Dennis. Voor nu hebben ze de collectie even veilig opgeborgen tot het huis helemaal af is.De verbouwing van het huis is ondertussen nog steeds in volle gang. Alleen de vloer van de slaapkamer zou nog voor een verrassing kunnen zorgen. "Wie weet ligt daar dan wel een kluis met geld", zegt Dennis lachend.