100.000 kakkerlakken in beslag genomen bij illegale Australische kweker

De Australische milieu-inspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen, de grootste vangst van ongewervelden ooit in het land. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar.De dieren werden gevonden bij een kweker in Bathurst, 200 kilometer ten westen van Sydney. Er werden verschillende soorten aangetroffen, zoals de Argentijnse kakkerlak en de sissende kakkerlak uit Madagaskar, met ruim 5 centimeter een van de grootste kakkerlakken wereldwijd.De waarde van de dieren is ongeveer 120.000 euro. Ze worden verkocht om als huisdier in een terrarium te houden of als voedsel voor bijvoorbeeld reptielen.Volgens het ministerie van Milieu zijn deze varianten echter verboden in Australië. Als ze ontsnappen, kunnen ze ziektes verspreiden of schadelijk zijn voor de inheemse natuur. Australië heeft strenge invoerbeperkingen voor dieren om dat te voorkomen.De in beslag genomen insecten worden gedood. Het is nog niet duidelijk of de kweker een straf zal krijgen.