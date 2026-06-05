Vermiste klimmer na zes dagen levend gevonden op Mount Everest

Opmerkelijk nieuws vanaf de Mount Everest. Een bergbeklimmer van wie aangenomen werd dat hij was overleden op de hoogste berg ter wereld, is na zes dagen toch weer opgedoken. De man was in zijn eentje helemaal teruggekropen naar het basiskamp.



De Nepalese Dawa Sherpa was een ervaren gids. Hij bereikte op 29 mei de top van de berg samen met de Britse oud-marinier Chris Thrall. Tijdens de toch naar beneden raakten ze van elkaar gescheiden. Sherpa stopte tijdens de afdaling even voor een pauze en zou de Brit hebben aangemoedigd door te lopen.



Even verderop kwam Thrall naar eigen zeggen een Pool tegen die in de problemen was gekomen en naar beneden geholpen moest worden. Sherpa en Thrall vonden elkaar vervolgens niet meer terug.



Er werd verwacht dat de zeer ervaren bergbeklimmer wel weer zou opduiken, maar dat gebeurde dagenlang niet.



Wonder boven wonder werd de Nepalese man vanochtend gevonden toen hij alleen naar het basiskamp terugkroop. Op bevriezingsverschijnselen na lijkt hij het redelijk goed te maken. De man is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht.



Sherpa's vrouw Damu Sherpa zegt dat ze al begonnen was met doodsgebeden toen haar man ineens opdook. "We waren heel blij met dat nieuws, we hadden de hoop al opgegeven", zegt ze.

Reacties

05-06-2026 15:35:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.980

OTindex: 98.276

Dus de Pool en Brit hadden meer geluk dan de sherpa

Klinkt ook vrij stom, om niet bij elkaar te blijven.

En waarom was die Pool alleen?

Nou ja. Waarschijnlijk is het er zo druk dat je niet gauw echt alleen bent 😇

05-06-2026 15:41:42 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 768

OTindex: 2.471

Het schijnt dat op de berg andere regels gelden boven een bepaalde hoogte. Dan moet je een ander achter laten. Lijkt mij vreselijk!

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