@Spotcatus
: Er zullen best wel wat van dat soort incidenten zijn, maar dat is een heel kleine fractie van de boetes die wel terecht zijn. Als je op de snelweg zit, barst het van de auto's die een beetje val links naar rechts zwabberen. Negen van de tien keer dat je checkt zitten de klojo's aan hun telefoon. Ik ben een week of twee geleden op mijn fiets bijna van de weg af gereden, ook zo'n zak hooi met een telefoon in zijn hand. Goed dat er extra op gelet gaat worden. En als je vindt dat je onterecht beboet bent, kun je altijd bezwaar maken. Je kunt altijd aantonen dat op het moment van de foto, jouw telefoon niet in gebruik was.