Focusflitsers draaien overuren: tienduizenden boetes uitgedeeld voor telefoon achter stuur

Focusflitsers draaien overuren met het uitschrijven van boetes aan mensen die hun telefoon gebruiken achter het stuur. De gespecialiseerde camera’s hebben in de eerste vier maanden van 2026 liefst 79.014 boetes uitgedeeld aan mensen die hun telefoon in hun hand hielden achter het stuur. Met de overtredingen erbij die de politie met eigen ogen of met gewone camera’s constateerde, werden er zelfs 134.752 boetes uitgeschreven voor dit vergrijp, meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).



Een focusflitser is een slimme, mobiele camera die in Nederland wordt ingezet om bestuurders te betrappen op het vasthouden van een telefoon of ander mobiel apparaat achter het stuur.



De bijna 80.000 boetes voor dit vergrijp zijn uitgedeeld dankzij de veertig focusflitsers die nu in gebruik zijn genomen. Dit jaar komen er nog tien van deze geavanceerde flitsers bij, meldt het CJIB. De camera's bewijzen daarmee opnieuw hun succes, maar ook dat veel mensen zich dus niet houden aan het feit dat je je telefoon niet mag gebruiken achter het stuur.



De boete voor het vasthouden van je telefoon achter het stuur bedraagt 440 euro, en dat is nog exclusief de administratiekosten. De snelle rekensom is dat er ruim 60,5 miljoen euro is binnengekomen voor dit soort boetes in de eerste vier maanden. Focusflitsers leverden bijna 35,5 miljoen euro van dat bedrag op.



Ook op een ander vlak worden er meer overtredingen opgemerkt. Zo steeg het aantal overtredingen door mensen die door rood rijden ook fors. In de eerste vier maanden van het jaar groeide het aantal boetes voor dit vergrijp met liefst 35 procent naar 80.548. De verklaring voor de enorme stijging ligt onder meer bij de vervanging van oude palen en de flitspalen die extra zijn geplaatst de afgelopen tijd.



In totaal werden van januari tot en met april dit jaar bijna 2,6 miljoen overtredingen geconstateerd, tegen een kleine 2,3 miljoen in die periode in 2025. Het gaat daarbij om een stijging van 13 procent. De meest gemaakte overtreding was opnieuw te hard rijden. Ruim 1,8 miljoen mensen kregen daarvoor een bekeuring.

Reacties

05-06-2026 08:19:51 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 767

OTindex: 2.461

Ik vraag me af of ze nauwkeurig zijn. Er zijn wellicht mensen bekeurd die aan hun hoofd zaten te krabben. Ik heb gehoord dat ook bij agenten wel een gebeurt dat iemand aan zijn oor zat te friemelen en een boet kreeg voor telefoongebruik!

05-06-2026 09:44:04 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.442

OTindex: 25.776

@Spotcatus : Er zullen best wel wat van dat soort incidenten zijn, maar dat is een heel kleine fractie van de boetes die wel terecht zijn. Als je op de snelweg zit, barst het van de auto's die een beetje val links naar rechts zwabberen. Negen van de tien keer dat je checkt zitten de klojo's aan hun telefoon. Ik ben een week of twee geleden op mijn fiets bijna van de weg af gereden, ook zo'n zak hooi met een telefoon in zijn hand. Goed dat er extra op gelet gaat worden. En als je vindt dat je onterecht beboet bent, kun je altijd bezwaar maken. Je kunt altijd aantonen dat op het moment van de foto, jouw telefoon niet in gebruik was.

05-06-2026 10:02:10 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 767

OTindex: 2.461

@BatFish : Ik ben het met je eens dat er veel te veel mensen met hun telefoon bezig zijn als ze rijden! Dat geldt trouwens ook voor fietsers. Vorig jaar een fietser met de scooter ingehaald, die zat Netflix te kijken! Dan vraag ik me af: Gebeurt dat in de auto ook? Vast wel dus.

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