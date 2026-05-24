Jonge zeearend omgekomen door aanvaring met windturbine

Opnieuw is een zeearend omgekomen door een aanvaring met een windturbine. De vogel werd door een omwonende gevonden onder een windturbine langs de Biddingweg in Swifterbant. De aanvaring vond vorige week plaats.Het is daarmee de vierde zeearend die sinds 2008 is omgekomen door een aanvaring met een windturbine. In heel Nederland gaat het in die tijdsperiode om zeven zeearenden. Volgens onderzoeker Peter de Boer komen de aanvaringen in Flevoland vaker voor door de hoeveelheid windmolens. "Daarnaast is Flevoland het opgroeigebied van de grote vogels. Er is veel voer voor ze, zoals grote vissen."Alle zeearenden worden voorzien van een ring met daarop een nummer, zodat hun leeftijd en herkomst te herleiden zijn. Volgens De Boer ging het hier om een jonge vogel die vorig jaar is geringd in de Lepelaarplassen. "Dat betekent dat het dier slechts twee jaar oud was."Erg sneu, vindt hij, want gemiddeld wordt een zeearend 15 jaar oud. Pas rond hun vijfde levensjaar gaan ze een partner zoeken om dan een jaar later voor het eerst eieren te leggen. "Als we dit in een mensenleven zouden uitdrukken was het nog geen tiener."Lees ook: Eindelijk een zeearend geringd in Hollandse Hout: 'Dit is echt fantastisch'Toen het dier op 5 februari werd gevonden door de voorbijganger was het nog warm. Op dit moment wordt de zeearend verder onderzocht bij Wageningen Bioveterinary Research in Lelystad, maar volgens De Boer is vrijwel zeker te zeggen dat de windturbine de hoofdoorzaak was. "Bij eerdere onderzoeken waren de meeste vogels in goede conditie."Maatregelen om aanvaringen van kwetsbare dieren zoals roofvogels met turbines te minimaliseren, worden volgens De Boer weinig toegepast. Om het aantal slachtoffers van windturbines te beperken, worden detectiesystemen ingezet die naderende vogels zoals zeearenden registreren. Vervolgens schakelt de windturbine zich snel uit om een aanvaring te voorkomen.Het nadeel van zo'n systeem is dat het erg prijzig is en daarom wordt het nog niet landelijk ingezet. Wel is er in 2024 een cameradetectiesysteem in gebruik genomen in Windpark Zeewolde, maar in de overige windparken van Flevoland worden geen cameradetectiesystemen gebruikt.Vanwege de hoge kosten wordt er op dit moment onderzoek gedaan naar een goedkopere manier om aanvaringen te voorkomen. Zo vindt er bij een windpark bij de Eemshaven in Groningen onderzoek plaats naar het effect van het zwart verven van één van de wieken van een turbine.Het idee is dat een zeearend hierdoor beter het contrast van de windmolen kan zien. Volgens de onderzoeker heeft dit in het buitenland gezorgd voor een afname van zeventig procent in het aantal vogelslachtoffers.