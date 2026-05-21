40 woningen ontruimd in Rotterdam, zit sinkhole in de grond

Er zijn maandagavond zo'n veertig woningen ontruimd in Rotterdam omdat er een grote waterleiding was gesprongen. Hoewel het water inmiddels is weggestroomd, is het nog de vraag of alle bewoners vanavond terug naar hun woning kunnen.



Er zit door de lekkage een groot gat in de stoep, een sinkhole, waardoor er onderzoek werd gedaan naar de stabiliteit van de woningen daarachter. Er is geen bouwkundige schade vastgesteld.



In twee straten, Transvaalstraat en Kaapstraat, is het water afgesloten. De bewoners in die straten zitten dus zonder water. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is het nog onduidelijk hoelang het water afgesloten blijft.



De bewoners worden in de buurt van de straten opgevangen. Rond 23.15 uur konden de meesten naar huis. Een deel van de woningen moet nog door de brandweer onderzocht worden op waterschade.



Er werd ook een gaslucht geroken. Het bleek te gaan om een kleine lekkage. Dit heeft geen gevaar opgeleverd.



Reacties

21-05-2026 21:54:57 BatFish

Oudgediende



Oei, ik hoop voor de bewoners dat de verzekering dat soort schade dekt. Dat kan een dure grap worden.

