Niet te stoppen: Annie (89) loopt weer de Achterhoekse Wandeldagen

WEHL - Annie Banning uit Wehl is 89 jaar, maar haar wandelschoenen staan nog lang niet in de kast. Tijdens de twintigste editie van de Achterhoekse Wandeldagen loopt ze opnieuw mee, net als bij alle eerdere edities.“Ik vind het fijn om te lopen en voor de gezondheid”, vertelt Banning tegen streekomroep REGIO8. “Ik ben blij dat ik het nog kan.” Dochter José vindt het knap dat haar moeder nog zo actief is. “Ze leeft gezond, beweegt veel en ze wil het graag. Ik ben hartstikke trots op haar.”Van de twintig edities waaraan de 89-jarige meedeed, liep ze er negentien samen met haar dochter. De eerste keer liep Annie nog met haar wandelvriendinnen, maar bij de tweede vierdaagse waren zij al uitgevallen. Ze vroeg haar dochter toen of zij mee wilde wandelen.“Eerst twijfelde ik nog, maar ik heb het toch gedaan en ben sindsdien altijd met haar blijven wandelen. Dat is heel speciaal”, vertelt José.Hoewel beiden al talloze keren door de Achterhoek hebben gewandeld, blijven ze genieten van de omgeving en de sfeer van de vierdaagse. “Ik vind het altijd genieten hier om te lopen”, zegt Annie. De 89-jarige hoopt nog veel vaker mee te mogen doen aan de Achterhoekse Wandeldagen.