Hongarije misbruikte Europees geld voor rotonde zonder toegangswegen

Het is een gek gezicht: een rotonde midden in groene velden zonder wegen ernaartoe. In de Hongaarse stad Zalaegerszeg gebruikte Orbán anderhalf miljoen euro aan Europese subsidies voor de aanleg ervan. Maar verder dan de rotonde kwam het niet.Het idee was om een spoorlijn aan te leggen die de Adriatische Zee verbindt met het binnenland van Hongarije en buurlanden. Hierdoor zouden containers niet meer via de Hongaarse hoofdstad Boedapest hoeven rijden en zou de toegang naar zee verbeteren. Het zou het 'logistische hart' van centraal Europa moeten worden.In 2021 werd nog aangekondigd dat het logistieke bedrijf Metrans een enorme terminal voor vrachtcontainers zou bouwen. Met 1,25 miljoen euro heeft de lokale overheid alvast een rotonde aangelegd, maar de rest van het project is vastgelopen door allerlei bureaucratische procedures.Ook de aanbesteding voor het treinspoor is nog niet afgerond: er loopt momenteel een procedure, maar er is nog geen winnaar aangewezen.Het geld komt van initiatieven om armere landen binnen de Europese Unie te helpen welvarender te worden, geld dat vooral naar landen in centraal en Oost-Europa gaat. Het is opmerkelijk omdat oud-premier Viktor Orbán fel tegenstander was van de Europese Unie. Hij noemde de Unie vaak een liberale corrupte club.Dit is een schoolvoorbeeld van de manier waarop Orbán Europees geld misbruikte, zegt István János Tóth, hoogleraar economie aan de Hongaarse Academie van Wetenschappen."Orban was de ultieme profiteur van de Europese Unie in de jaren 2010. Dat was een bewuste strategie", zegt Krisztián Orban, oprichter van de Hongaarse investeringsmaatschappij Oriens en geen familie van de oud-president, aan CNN.De rotonde is een van de tienduizenden projecten in Hongarije waar Viktor Orbán geld voor ontving. De minister van regionale ontwikkeling, Tibor Navracsis, vertelde vorig jaar in het Hongaars Parlement dat de EU tussen 2014 en 2020 ruim 52.000 projecten in het land heeft gefinancierd.Een ander voorbeeld van zo'n besteding is een uitkijktoren voor ruim 103.000 euro aan subsidie. Het zou een toeristische trekpleister moeten worden maar de toren werd maar 40 centimeter hoog. Door de lage bouw blokkeren bomen het uitzicht. Een toeristische plek is het desondanks geworden. Mensen komen graag kijken naar het nutteloze gebouwtje, melden Hongaarse media.