Wolf toch niet in Zuid-Holland waargenomen, locatie melder klopte niet

In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt BIJ12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt.



De provincie Zuid-Holland meldde eerder op de dag dat de wolf op 17 april werd waargenomen in de gemeente Barendrecht, ten zuiden van Rotterdam. Dat zou de eerste keer zijn geweest dat een wolf in die provincie werd waargenomen, maar de melding bleek dus niet te kloppen.



De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt, dat door de Zoogdiervereniging wordt beheerd. Daar kunnen mensen op de site melden waar ze een wolf hebben gezien.



De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Die probeerde dat nog recht te zetten, meldt NU.nl, maar die melding bereikten de Zoogdiervereniging niet meer.



Naar schatting leven er in Nederland veertien roedels wolven. De meeste hebben zich in Drenthe, Overijssel en Gelderland gevestigd. De verwachting is dat zij zich voorplanten en in aantal toenemen.



De wolf is in Nederland en Europa een beschermde diersoort. Sinds het dier in 2018 voor het eerst weer in Nederland werd gezien is er geregeld discussie over.



De Europese Unie wilde de wolf beschermen, omdat het dier in Europa bijna was uitgestorven. Maar vorig jaar stemde het Europees Parlement in met een voorstel om de regels hieromtrent sneller te veranderen.



Zo willen Nederland, België en Luxemburg een uitzonderingspositie krijgen van de Europese Commissie als het gaat om de wolvenstand. Toenmalig staatssecretaris van Landbouw Rummenie (BBB) wilde een harde aanpak van de wolf, omdat de dieren schapen en koeien doodbijten en zo nu en dan met mensen in aanraking komen.



BIJ12 adviseert mensen die denken een wolf of sporen ervan te hebben gezien, dit te melden bij het Wolvenmeldpunt. Een team van dat meldpunt monitort de wolvenpopulatie en handelt schademeldingen af voor de provincies.



Boeren die vee houden of hoefdierhouders kunnen aanspraak maken op subsidie voor wolfwerende rasters. Door dit hekwerk is het voor wolven moeilijker om andere dieren aan te vallen.

09-05-2026 18:49:48 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.782

OTindex: 97.864

Ik ben in Limburg nog geen wolf tegengekomen. Ik zie alleen reeen . Soms een everzwijn. En natuurlijk kleinere dieren.

