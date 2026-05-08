Klein Schots eilandje blijkt vijf millennia geleden door mensen aangelegd

Archeologen hebben in Schotland een eeuwenoud kunstmatig eilandje ontdekt. Van dit soort 'crannogs' bestaan er honderden in Schotland, en vermoedelijk liggen er nog veel meer onder water. Uit de oudste vondsten blijkt dat het hier om een bijzonder oude crannog gaat. Crannogs, kunstmatige eilandjes in meren, komen vooral voor in Schotland en Ierland. Dit exemplaar ligt grotendeels onder water in Loch Bhorgastail, bij het noordwestelijke eiland Lewis.Onderzoekers van de universiteiten van Southampton en Reading maakten hun ontdekking eind april 2026 bekend. Op het eiland stond ooit een houten platform uit de neolithische tijd. De oudste crannogs dateren uit deze periode, zo’n drie- tot vierduizend jaar voor Christus, al stammen de meeste uit de ijzertijd. Sommige bleven zelfs tot 1600 na Christus in gebruik. Ook vonden de onderzoekers een stenen dam onder water, die het eiland ooit bereikbaar maakte. De dam wijst erop dat de plek vroeger makkelijker te bereiken was, voordat het water steeg. De crannog begon als een rond houten platform van circa 23 meter doorsnee. In de midden-bronstijd werden takken toegevoegd en delen met stenen bedekt, en in de ijzertijd volgde nog een bouwfase. In het water rond het eiland vonden archeologen honderden stukken neolithisch aardewerk, waaronder kruiken en kommen, sommige met voedselresten. Dit wijst op gezamenlijke activiteiten zoals koken, voedselbereiding en bijeenkomsten. De bouw van zulke eilanden vereiste veel arbeid en organisatie, wat duidt op goed geplande gemeenschappen met voldoende mankracht.