Een Franse hoogleraar wordt onderzocht omdat hij een Nobelprijsachtige prijs voor filologie heeft verzonnen om hem aan zichzelf uit te reiken. Ook de bekende taalkundige Noam Chomsky kreeg de prijs.
Florent Montaclair werd in 2016 onderscheiden met de Gouden Medaille voor Filologie
. Filologie is een tak van de taalkunde die zich richt op dode talen.
Montaclair deed alsof hij de prijs had ontvangen tijdens een ceremonie in de Nationale Assemblee in Parijs, waar ook ministers en Nobelprijswinnaars bij aanwezig waren. De prijs - zo wilde hij anderen doen geloven - werd beschouwd als een tegenhanger van de Nobelprijs.
Maar de prijs blijkt helemaal niet te bestaan en te zijn verzonnen door de Franse hoogleraar. Volgens het Franse Openbare Ministerie is de Internationale Vereniging voor Filologie, die de prijs uitreikte, een niet-bestaande organisatie.
De zaak kwam voor het eerst aan het licht toen in 2018 de Roemeense academicus Eugen Simion de prijs zou krijgen en Roemeense journalisten uit argwaan een onderzoek startten. Maar het nieuws van de verzonnen prijs bereikte Frankrijk niet. Dat gebeurde pas vorig jaar toen een collega, die van het Roemeense onderzoek had gehoord, dit ter sprake bracht tijdens een optreden van de Franse hoogleraar.
Een jaar daarvoor had onder meer de bekende taalkundige Noam Chomsky tijdens een ceremonie in Brussel een gouden eremedaille gekregen. Op de website van de vereniging staan namen van zogenaamde winnaars vanaf 1967.
Montaclair fraaide ook zijn cv op door een doctoraat in de Franse literatuur erop te vermelden. Die zou hij hebben behaald aan de Universiteit voor Filologie en Onderwijs in de Amerikaanse staat Delaware. Maar deze universiteit bestaat niet, zegt officier van justitie Paul-Édouard Lallois tegen de Britse krant The Guardian.
Montaclair heeft toegegeven de website van de Vereniging voor Filologie te hebben aangemaakt. Ook zegt hij zijn eremedaille zelf bij een juwelier te hebben besteld.
Maar het verzinnen van een prijs is in principe niet tegen de wet, verdedigt hij zichzelf. Volgens hem zijn het lokale media die de prijs als een Nobelprijs omschreven en de medaille daarmee belangrijk maakten.
De Franse justitie doet nu onderzoek naar mogelijke valsheid in geschrifte, identiteitsmisbruik, het gebruik van valse documenten en fraude. Het OM moet nu bepalen of het verzinnen van de prijs en onderdelen van zijn cv ervoor hebben gezorgd dat hij promotie en loonsverhoging heeft gekregen. Als hij schuldig wordt bevonden, riskeert hij vijf jaar cel.
