Zes gifkikkers gevonden bij toilet Schiphol

De douane heeft vorige week zes gifkikkers gevonden in een toiletruimte op Schiphol. De diertjes zaten in een bakje dat was gedumpt in de prullenbak van het toilet.



De douane denkt dat een reiziger de kikkers, die van nature in het tropisch regenwoud voorkomen, naar het buitenland wilde smokkelen.



De gifkikkers werden gevonden nadat een passagier aan douaniers vertelde dat hij kikkers bij een van de toiletten in de vertrekhal had gezien. Toen een douanier een kijkje ging nemen, zag hij inderdaad een blauwzwarte kikker in de vertrekhal, meldt stadsomroep AT5(opent in nieuw venster).



Bij nader onderzoek werden in de vuilnisbak bij het toilet nog meer kikkers gevonden. De douane vermoedt dat ze in Nederland zijn gekocht en dat het idee was om ze naar het buitenland te smokkelen.



Mogelijk werd het de smokkelaar toch te heet onder de voeten, waarna hij de kikkers in het toilet achterliet. "De beestjes zijn vlak voor de security check gedumpt in het toilet", meldt de douane.



De douaniers hebben de kikkers overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die ze naar een gespecialiseerde dierenopvang brengt.



"Je doet wel vaker bijzondere vondsten, maar dit is de eerste keer in de 18 jaar dat ik hier werk dat zoiets gebeurt", aldus een van de douaniers.

Reacties

05-05-2026 10:19:10 allone

Oudgediende



Kikkers hebben het overleefd 👍

