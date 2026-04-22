Bizarre ontknoping op komst: FC Den Bosch moet verliezen om play-offs te halen

Tijdens de laatste speelronde expres verliezen van een rivaal, zodat je het laatste ticket voor play-offs om promotie pakt. Het klinkt gek en onmogelijk, maar voor FC Den Bosch lijkt het de beste optie om nog kans te maken om te promoveren naar de eredivisie. Daardoor dreigt vrijdag een bizarre ontknoping in de eerste divisie.



Dat heeft alles te maken met het laatste ticket voor de play-offs, waar nog twee clubs voor in de race zijn: Vitesse en FC Den Bosch. Hoe zit dat precies? Normaal gesproken spelen de nummers drie tot acht play-offs met een eredivisieclub om een plekje op het hoogste niveau volgend seizoen.



Doordat Jong PSV als de huidige nummer zes niet kan promoveren, schuift dat plekje automatisch door naar de nummer negen op de ranglijst. Dat zijn de Bosschenaren. Daardoor lijkt FC Den Bosch de beste papieren te hebben voor het laatste ticket voor de nacompetitie.



De club kan zelf niet meer stijgen en ook niet meer ingehaald worden. Toch is er nog een kaper op de kust: Vitesse is als nummer 11 in de competitie al uitgeschakeld, maar maakt nog kans als het minimaal tweede wordt in de vierde periode.



Periodetitel

Dat komt namelijk doordat elke periodekampioen automatisch ook een ticket krijgt voor de play-offs. De ontknoping in de vierde periode gaat tussen Willem II, ADO en Vitesse. ADO is al kampioen geworden en Willem II heeft zich als huidige nummer drie in de eerste divisie al van een plek verzekerd in de nacompetitie.



Mocht een van de twee clubs de periodetitel winnen, dan schuift het ticket op naar de nummer twee op de ranglijst als die club nog geen ticket heeft. Dat kan Vitesse worden als de Arnhemmers zelf winnen bij Cambuur. De club zou bij puntenverlies van Willem II en ADO zelfs nog eerste in de periode kunnen worden.



Als een van de twee scenario's uitkomt, dan loopt FC Den Bosch het laatste ticket alsnog mis. Dus is het te hopen voor de Bosschenaren dat Willem II en ADO winnen. De Tilburgers spelen uit bij FC Dordrecht, maar wie is de tegenstander van ADO Den Haag? Je raadt het al: FC Den Bosch.



Dat brengt de club in een krankzinnig scenario, waarin Den Bosch niets heeft aan een overwinning tegen ADO. Dan ligt het nog extra gevoelig, omdat er flinke rivaliteit heerst tussen beide clubs. Toch zijn ze bij FC Den Bosch niet van plan gas terug te nemen. ''Nee, we gaan niet direct verliezen. We gaan altijd voor de winst. Punt'', zei trainer Ulrich Landvreugd tegen ESPN gisteravond na de laatste wedstrijd tegen Jong FC Utrecht (1-1).



Regels

Mocht FC Den Bosch ADO Den Haag expres laten winnen, wat gebeurt er dan? In het reglement staat dat een wedstrijd als niet-gespeeld kan worden beschouwd als het bestuur betaald voetbal vindt dat er een zwak elftal is opgesteld of een elftal opzettelijk beneden zijn kunnen heeft gespeeld.



Een woordvoerder van de KNVB laat RTL Nieuws weten niet vooruit te willen lopen op de wedstrijd. ''We gaan ervan uit dat clubs altijd willen winnen en dat beide teams uit gaan van hun sportieve plicht.''



Expres verloren

Het is niet de eerste keer in Nederland dat een club in deze situatie terecht komt. BVV Barendrecht is het in 2024 ook al overkomen. Door tussenstanden op andere velden zou de club alleen een periodetitel overnemen als die zou verliezen van GVVV. Op dat moment stond het 3-1 voor, maar liet Barendrecht GVVV vrijwillig terugkomen en werd er alsnog met 3-4 verloren.



Een video ging viraal waarin verdedigers expres de tegenstander lieten lopen, zodat GVVV kon scoren. Toen greep de KNVB in: de ploeg werd uit de play-offs gehaald, in de competitie werden vier punten in mindering gebracht.

Reacties

22-04-2026 09:00:07 Sjaak

Moderator



Waarom makkelijk als het moeilijk kan?

22-04-2026 11:06:06 allone

Oudgediende



Quote:

de ploeg werd uit de play-offs gehaald, in de competitie werden vier punten in mindering gebracht en nu? en nu?

