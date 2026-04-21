Rijinstructeur vraagt leerling hard te rijden, verliest zelf rijbewijs

In Bergen op Zoom is een rijinstructeur vorige week zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Hij had zijn leerling de opdracht gegeven om zo hard mogelijk het gaspedaal in te trappen. De auto werd toen geflitst.



De toegestane maximumsnelheid werd met meer dan 50 kilometer per uur overschreden. Omdat de rijinstructeur juridisch gezien de bestuurder van de lesauto is, is zijn rijbewijs in beslag genomen, schrijft Omroep Brabant.



Vorige week vond in heel Europa een 'flitsmarathon' plaats. Ook de politie in Bergen op Zoom controleerde vaker op snelheid. In die gemeente werden 29 boetes uitgedeeld voor te hard rijden.



De rijbewijzen van drie andere bestuurders zijn ook in beslag genomen omdat ze meer dan 50 kilometer te hard reden. De automobilisten zijn verplicht bij het CBR een cursus te volgen om hun rijbewijs terug te krijgen.

Klinkt als een stomme rijinstructeur



Die kan beter een andere job zoeken



