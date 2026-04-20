Ook babyvoeding uit de schappen in Tsjechië en Slowakije na vondst rattengif

Ook in Tsjechië en Slowakije zijn potjes met babyvoeding uit de schappen gehaald nadat in de maaltijden rattengif was aangetroffen. Eerder waren om die reden al potjes weggehaald uit Oostenrijkse winkels. Dat laat de producent, Hipp, weten in een persbericht.



"Het consumeren van zelfs maar één van deze kleine potjes kan levensbedreigend zijn", zegt een woordvoerder van Hipp tegen het Duitse persbureau DPA. Hipp benadrukt dat er niets mis is met het productieproces. Volgens het Oostenrijkse Agentschap voor Gezondheid en Voedselveiligheid (AGES) gaat het vermoedelijk om een poging tot afpersing van de voedingsproducent, melden Oostenrijkse en Duitse media.



De Oostenrijkse politie kwam de vergiftigde babyvoeding op het spoor door een onderzoek in Duitsland. Dat leidde tot de tip dat in de omgeving van Eisenstadt, 60 kilometer ten zuiden van Wenen, vergiftigde babyvoeding in omloop zou kunnen zijn.



Volgens Hipp is er geen reden om aan te nemen dat er rattengif zit in producten in andere Europese landen.



Hipp heeft ook een Nederlandse tak, maar verkoopt hier alleen babymelkpoeder. Deze melk is niet vergiftigd, meldt het bedrijf op de website. "Ouders kunnen onze Hipp-melkvoeding zonder enige zorg gebruiken."





