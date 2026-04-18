Gerard Joling op podium op de vuist met biergooier

Gerard Joling is tijdens een optreden op de vuist gegaan met iemand die een biertje naar hem had gegooid. Op beelden is te zien dat Joling de biergooier op het podium vraagt, waarna de twee elkaar te lijf gaan.De volkszanger trad gisteravond op tijdens een feestweekend in Boerhaar, een dorp in Overijssel. Nadat Joling bier over zich heen heeft gekregen, vraagt hij de dader het podium op te komen."Wat is de reden dat je dat doet?", vraagt de zanger. Als de jongen zegt dat hij het bier niet lekker vindt, reageert Joling: "Weet je hoe dat voelt?" en gooit een biertje terug, onder luid applaus van het publiek.De jongen geeft Joling vervolgens een zet. Er volgen een aantal klappen over en weer en Joling trekt de jongen op de grond. De beveiliging grijpt in en haalt de jongen van het podium, terwijl Joling nog een klap en een trap uitdeelt.Artiesten krijgen vaker te maken met bezoekers die bier naar hen gooien. Zanger Mart Hoogkamer brak zijn optredens meerdere keren af na een bierdouche. Ook rappers Lil' Kleine en Ronnie Flex werden al vaker bekogeld met bier.