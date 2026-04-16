Hoe moordzuchtig zijn die schattige poezen eigenlijk? Niet schrikken...

Een kat verschalkt wel eens een muis, vogel of ander smakelijk beestje. Tsja, de natuur moet zijn loop hebben. Maar hoeveel dodelijke slachtoffers maakt een kat eigenlijk? Heel veel, blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse Smithsonian Institute. Elk jaar vindt in de VS een massaslachting plaats met miljarden slachtoffers. Miljarden? Yep... Het zijn schattige seriemoordenaars: 'Cute, cuddling killing machines'... Precies valt het niet te berekenen maar je kunt de aantallen wel schatten. Onderzoekers deden katten een camera om, keken hoe vaak ze toesloegen en gingen aan het rekenen. In de VS vermoorden katten (huiskatten en zwerfkatten) jaarlijks tussen de 1.4 en 3.7 miljard vogels en tussen de 6.9 en 20.7 andere dieren. Neem van die getallen een gemiddelde en je komt op jaarlijks pakweg 16 miljard slachtoffers ofwel 44 miljoen per dag, bijna 2 miljoen per uur. Wat een bloedbad! Is de situatie vergelijkbaar met Nederland? Moeilijk te zeggen. Je kunt een sommetje maken en de bevolking van de VS (300 miljoen) vergelijken met die van Nederland (16 miljoen). De Nederlandse bevolking is ongeveer 20 keer zo klein. We gaan er even vanuit dat Nederlanders ongeveer even veel katten hebben als Amerikanen. Dan eten katten in Nederland (we nemen de gemiddelden) per jaar 800 miljoen (16 miljard : 20) op. Dat zijn er meer dan 2 miljoen per dag, 90.000 per uur. De Partij voor de Dieren heeft voor kleinere kwesties spoeddebatten aangevraagd... Als 't aan de kat lag at ze geen Whiskas...