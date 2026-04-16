@Spotcatus
: @allone
: Nogal een eenzijdig en suggestief bericht.
Voorbeeld wat ik al medewerker dierenambulance nog wel eens geef:
Broedt vanaf eind april, heeft één of twee legsels per jaar met elk 8-13 (soms 7-15) eieren.
Aantallen in Nederland
Aantal broedparen 400.000-700.000 (2018-2020)
Geschat maximum aantal overwinteraars 1.000.000-2.000.000 (2012/13-2014/15)
Doortrekkers 200.000-1.000.000 (2007/08–2011/12)
(uit: Vogelbescherming
)
Hoe oud wordt een koolmees? Gemiddeld heeft de koolmees (_Parus major_) in het wild een levensverwachting van ongeveer 2 tot 3 jaar, hoewel sommige exemplaren veel ouder kunnen worden. De oudste geregistreerde koolmees bereikte bijvoorbeeld een opmerkelijke leeftijd van 12 jaar.
(uit: arctichome
)
Conclusie: Koolmees heeft 20 nakomelingen per jaar (gemiddeld), bij leeftijd verwachting van twee maakt 40 nakomelingen per paartje.
Op een bestand van 1,5 miljoen standvogels zijn er dus per jaar 30 miljoen koolmezen, 60 miljoen over de gemiddelde leeftijd. Voor instandhouding nodig: 1,5 miljoen. geeft overtollig 60 - 1,5 = 58,5 miljoen exemplaren over twee jaar. Per jaar de helft, is 29,25 miljoen. En dat voor koolmezen alleen al.
Tweede conclusie: Je praat over gigantisch grote aantallen. Aangenomen dat de aannames uit het artikel correct zijn (naar mijn persoonlijke overtuiging pure bulshit, maar laten we vriendelijk blijven en het "gekleurd" noemen) dan zijn de genoemde aantallen redelijk in lijn met een gezonde predator - prooi verhouding.
Natuur, noemen ze dat.