Honderden celstraffen gaan verjaren

Honderden celstraffen dreigen dit jaar te verjaren door de aanhoudende bajescrisis. Het gaat voornamelijk om korte celstraffen, bijvoorbeeld voor het niet betalen van openstaande boetes, die de Tweede Kamer alsnog wil uitvoeren, maar dan met een enkelband. De verjaringsdreiging blijkt uit antwoorden van het ministerie van Justitie en Veiligheid die De Telegraaf heeft opgevraagd.

Door het structurele tekort aan cellen en personeel wordt de uitvoering van straffen al langere tijd uitgesteld. Deze criminelen, die bijvoorbeeld veroordeeld zijn voor relatief kleine vergrijpen zoals diefstal, wachten vaak thuis hun straf af totdat zij worden gearresteerd. Of ze krijgen een bericht als zij zich kunnen melden bij de bajes.

Op vragen van De Telegraaf antwoordt het ministerie dat het gaat om '658 zaken van 534 personen die in 2026 een verjaringsdatum hebben'. "Opgeteld gaat het bij deze zaken om 14 celjaren."

