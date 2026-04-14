Jongetje (9) bevrijd na anderhalf jaar in bestelbusje in Frankrijk
Een jongetje van 9 is deze week gered, nadat hij bijna anderhalf jaar was vastgehouden in een busje in het oosten van Frankrijk. Hij werd gevonden tussen de rotzooi in het busje en zal nooit meer kunnen lopen. Zijn vader is opgepakt.
Het jongetje werd in november 2024 opgesloten in het busje door zijn vader, volgens de openbaar aanklager in de regio. Die wilde voorkomen dat het jongetje, dat toen zeven jaar oud was, door zijn moeder naar een psychiatrische inrichting zou worden gestuurd.
Buren belden deze week de politie omdat ze 'kindergeluiden' hoorden uit het busje in het plaatsje Hagenbach, vlak bij de grens met Zwitserland. Nadat agenten het busje hadden opengebroken, vonden ze het jongetje 'naakt, in de foetushouding, boven op een berg rommel en uitwerpselen'.
Hij was ondervoed en zal nooit meer kunnen lopen, omdat hij zo lang heeft gezeten. Het jongetje heeft gezegd dat zijn vader 'geen andere keuze had' dan hem op te sluiten. Hij zou sinds 2024 ook niet meer gedoucht hebben.
De vader wordt onder meer vervolgd voor ontvoering. Hij zit nog altijd vast. Zijn partner ontkent dat ze wist dat de jongen in het busje zat. Ook zij wordt vervolgd: voor het weigeren van hulp aan een minderjarige. Twee zussen van het jongetje (10 en 12 jaar oud) zijn uit huis geplaatst.
Er wordt nog onderzocht wie er op de hoogte was van de gevangenhouding van de jongen. Familie en vrienden hebben gezegd dat ze dachten dat de jongen in een instelling zat. Volgens de politie was er niets mis met de jongen. Hij haalde hoge cijfers op school en uit medische gegevens blijkt niets over psychische problemen.