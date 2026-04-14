Jongetje (9) bevrijd na anderhalf jaar in bestelbusje in Frankrijk

Een jongetje van 9 is deze week gered, nadat hij bijna anderhalf jaar was vastgehouden in een busje in het oosten van Frankrijk. Hij werd gevonden tussen de rotzooi in het busje en zal nooit meer kunnen lopen. Zijn vader is opgepakt.



Het jongetje werd in november 2024 opgesloten in het busje door zijn vader, volgens de openbaar aanklager in de regio. Die wilde voorkomen dat het jongetje, dat toen zeven jaar oud was, door zijn moeder naar een psychiatrische inrichting zou worden gestuurd.



Buren belden deze week de politie omdat ze 'kindergeluiden' hoorden uit het busje in het plaatsje Hagenbach, vlak bij de grens met Zwitserland. Nadat agenten het busje hadden opengebroken, vonden ze het jongetje 'naakt, in de foetushouding, boven op een berg rommel en uitwerpselen'.



Hij was ondervoed en zal nooit meer kunnen lopen, omdat hij zo lang heeft gezeten. Het jongetje heeft gezegd dat zijn vader 'geen andere keuze had' dan hem op te sluiten. Hij zou sinds 2024 ook niet meer gedoucht hebben.



De vader wordt onder meer vervolgd voor ontvoering. Hij zit nog altijd vast. Zijn partner ontkent dat ze wist dat de jongen in het busje zat. Ook zij wordt vervolgd: voor het weigeren van hulp aan een minderjarige. Twee zussen van het jongetje (10 en 12 jaar oud) zijn uit huis geplaatst.



Er wordt nog onderzocht wie er op de hoogte was van de gevangenhouding van de jongen. Familie en vrienden hebben gezegd dat ze dachten dat de jongen in een instelling zat. Volgens de politie was er niets mis met de jongen. Hij haalde hoge cijfers op school en uit medische gegevens blijkt niets over psychische problemen.

Reacties

14-04-2026 10:24:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.643

OTindex: 97.600

Wat in en intriest

14-04-2026 11:32:49 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 471

OTindex: 1.494

Quote:

Hij was ondervoed en zal nooit meer kunnen lopen, omdat hij zo lang heeft gezeten.

Dat snap ik niet helemaal want mensen die uit een coma komen kunnen toch ook opnieuw leren lopen?



14-04-2026 11:40:56 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 5.707

OTindex: 6.564

@Spotcatus : misschien omdat hij tijdens een aantal groeimomenten permanent in een verkeerde houding heeft gezeten?

14-04-2026 11:45:54 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.406

OTindex: 25.635

Arm kind. Ik vermoed dat er met die vader ook mentaal iets niet spoort. Of die behandeling of straf nodig heeft lijkt me zeer de vraag.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.