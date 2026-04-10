Dominee aangeklaagd voor doodslag na fatale doop in rivier

Een geloofsritueel dat symbool staat voor nieuw leven, eindigde in een dodelijk drama. In de Verenigde Staten staat een vrouwelijke dominee terecht voor doodslag, nadat een 37-jarige man verdronk tijdens een doopceremonie in een rivier. Justitie stelt dat zij roekeloos handelde door de man onder gevaarlijke omstandigheden volledig onder te dompelen, terwijl de stroming sterk was en er geen veiligheidsmaatregelen waren.

“Want door de doop heeft Hij ons een nieuw leven gegeven, een betere geboorte dan die op aarde, en ons erfgenamen van de hemel gemaakt"

Volgens de aanklacht negeerde de predikante waarschuwingen van omstanders over het waterpeil en het risico op onderkoeling. De man verdween korte tijd later onder water en werd pas kilometers verderop levenloos gevonden. De zaak legt een pijnlijke spanning bloot tussen religieuze vrijheid en de verantwoordelijkheid van religieuze leiders om elementaire veiligheidsregels te respecteren.



Kerkgemeenschappen in de regio zijn intussen geschokt en verdeeld. Sommigen spreken van een tragisch ongeluk dat gecriminaliseerd wordt, anderen vinden dat de dominee zich als geestelijk én praktisch verantwoordelijke niet kan verschuilen achter het geloof. De uitkomst van het proces kan grote gevolgen hebben voor hoe risicovolle religieuze rituelen juridisch worden beoordeeld – ook buiten de VS.

Reacties

10-04-2026 12:26:28 Spotcatus

Erelid



Waarom niet in een zwembad dopen? Dat is een stuk veiliger...

10-04-2026 12:50:11 De Paus

Oudgediende



S Het is ook nooit goed of het deugt niet. Nou is er een dominee die de mensen nader tot God brengt, is het ook weer niet goed.

10-04-2026 14:00:27 allone

Oudgediende



: Misschien is chloor niet heilig genoeg?



Quote:

een tragisch ongeluk dat gecriminaliseerd wordt een tragisch ongeluk dat voorkomen had kunnen worden.

Willen ze nu wettelijk vastleggen dat mensen hun verstand moeten gebruiken?

De vraag is wie verantwoordelijk is: de mensen die zeggen wat anderen moeten doen of de mensen die blindelings doen wat anderen zeggen zonder zelf na te denken.

10-04-2026 15:09:20 omabep

Oudgediende



Hij was 37 jaar. Ik hoop dat hij deze keuze bij zijn volle verstand zelf heeft gemaakt, het zou triest zijn als dit voor hem is besloten.

