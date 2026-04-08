Een klein cruiseschip is vastgelopen op een rif bij het eiland Monuriki
in Fiji. Datzelfde eiland diende als het decor van de Hollywoodklassieker Cast Away uit 2000, waarin de hoofdpersoon, gespeeld door Tom Hanks, op een onbewoond eiland moet zien te overleven.
De Fiji Princess, met 30 passagiers en 31 bemanningsleden aan boord, liep zaterdag aan de grond bij Monuriki. Niemand raakte gewond. De opvarenden hoefden niet zo lang te wachten als Chuck Noland, de hoofdpersoon uit Cast Away. Die zat als een moderne Robinson CrusoÃ« 4 jaar vast op het eiland.
De cruisepassagiers en hun bagage werden al dezelfde dag opgehaald door een veerboot, die ze samen met een deel van de bemanning naar Denarau bracht, een eilandresort bij het grootste eiland van Fiji.
Een Australisch bergingsbedrijf is ingeschakeld om het 55 meter lange schip los te krijgen. Dat is niet zonder risico vanwege de 20.000 liter diesel aan boord. Uit een eerste inspectie bleek dat het vaartuig flinke schade heeft opgelopen aan de achtersteven, maar de brandstoftanks lijken niet beschadigd.
"Het schip heeft sinds het vastlopen motorproblemen en heeft water gemaakt", zegt een woordvoerder van de scheepvaartautoriteit op Fiji. "Vanwege de ruwe zee en de hoge golven hebben we het schip nog niet veilig onder water kunnen inspecteren."
De omstandigheden maken het ook lastig om eventuele olielekkages te bestrijden. Er wordt gewacht met de berging tot de weersomstandigheden verbeteren.
Het eiland Monuriki maakt deel uit van de Mamanuca-eilandketen. Behalve de filmklassieker Cast Away werden er ook afleveringen van de realityshow Survivor opgenomen, de Amerikaanse versie van Expeditie Robinson.
De Fiji Princess is een schip van het bedrijf Blue Lagoon Cruises, vernoemd naar een andere filmklassieker. De reder prijst het schip in advertenties aan als "klein genoeg om zo dicht bij de kust te komen dat we het aan een kokospalm kunnen vastmaken, en u naar het strand kunt zwemmen".
Over de oorzaak van het incident, en of het zware weer daar iets mee te maken had, is nog niet bekend. De scheepvaartautoriteiten doen onderzoek.
