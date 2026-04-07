Hoogst onderscheiden militair van Australië opgepakt vanwege oorlogsmisdaden

De meest gedecoreerde nog levende militair van Australië is gearresteerd op verdenking van het plegen van oorlogsmisdaden. De 47-jarige Ben Roberts-Smith werd opgepakt op het vliegveld van Sydney.



Na vele jaren wordt er dan toch een strafzaak tegen Roberts-Smith geopend, die tot enkele jaren geleden gold als oorlogsheld in Australië. Hij wordt aangeklaagd voor vijfvoudige moord en kan levenslang de gevangenis in gaan als de aanklachten bewezen worden.



De geruchtmakende zaak kwam in 2018 aan het rollen toen drie Australische kranten een reeks artikelen publiceerden over zijn vermeende misdragingen op missie in Afghanistan. Zo zou hij zelf burgers hebben vermoord en zou hij ondergeschikte militairen hebben opgedragen om burgers te executeren.



Roberts-Smith sleepte de drie kranten - The Age, The Sydney Morning Herald en The Canberra Times - voor de civiele rechtbank wegens laster. Hij verloor zowel de rechtszaak als de beroepszaak.



De civiele rechter kwam in de lasterzaak tot de conclusie dat het voldoende aannemelijk was dat hij vier moorden had gepleegd in diensttijd. Tot op de dag van vandaag ontkent hij dat stellig.



De civiele rechter heeft geen bevoegdheid om Roberts-Smith een celstraf op te leggen, maar tijdens die rechtszaak werd de meest beruchte aanklacht als waarschijnlijk geacht. Die gaat over een missie in het Zuid-Afghaanse dorp Darwan in 2012. Roberts-Smith bracht daar de gehandboeide Ali Jan naar de rand van een afgrond, om hem vervolgens ervanaf te trappen.



Ali Jan viel tien meter omlaag, raakte zwaargewond, maar was nog in leven. Roberts-Smith beval daarop een van zijn soldaten om hem dood te schieten, wat diegene ook deed, aldus de civiele rechter.



Een andere aanklacht betrof de inval van een gebombardeerde compound in 2009. In een tunnel werden twee mannen gevonden: een oudere man en een jongere man, die een beenprothese had. Ze kwamen ongewapend uit de tunnel en gaven zich over.



Volgens de rechter beval Roberts-Smith om de oudere man te executeren. Hijzelf dwong de gehandicapte man op gewelddadige wijze het pand uit, waar hij hem tegen de grond smeet en met zijn mitrailleur doodschoot. Zijn prothese werd daarna buitgemaakt door een andere militair en werd op macabere wijze gebruikt als drinkbeker op de militaire basis, zei de rechter.



Premier Albanese heeft geweigerd commentaar te geven op het nieuws van de arrestatie van Roberts-Smith. "Ik ben niet van plan om vooruit te lopen op een zaak die duidelijk van juridische aard is en die bij de rechter in behandeling is", zei hij tegen journalisten in Canberra.

Reacties

07-04-2026 17:33:44 allone

Nou vermoorden militairen meestal mensen. Maar deze militair klinkt idd als een misdadiger. Maar hoe gaan ze dit bewijzen? Getuigen?

