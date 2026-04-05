Vrouw bevalt aan boord vliegtuig op weg naar New York

Een pasgeboren baby heeft een wel heel bijzondere geboorteplaats: aan boord van een vliegtuig. Een vrouw beviel onderweg van Jamaica naar New York aan boord van het vliegtuig van Carribbean Airlines.



"We hebben een passagier aan boord die op dit moment aan het bevallen is", is te horen op de boordradio van de betreffende vlucht, gepubliceerd door CBS News. De piloot vroeg vervolgens om te kunnen landen op John F. Kennedy International Airport.



Dat verzoek werd ingewilligd, waarna het vliegtuig veilig kon landen. Medisch personeel stond al paraat om hulp te bieden aan de kersverse moeder.



Na de landing werd de piloot gevraagd naar de status van het kind. "Is het er al uit?", vroeg de luchtverkeersleiding. Dat werd algauw door de piloot bevestigd.



De luchtverkeersleiding grapte daarna dat de moeder het kind Kennedy zou moeten noemen, verwijzend naar voormalig president John F. Kennedy, waar het vliegveld naar is vernoemd.



Het is erg zeldzaam dat een vrouw aan boord van een vliegtuig bevalt, maar het voorval op weg naar New York is zeker niet de eerste keer. Vorig jaar nog beviel een vrouw aan boord van een vliegtuig dat van Dakar naar Brussel onderweg was. In 2022 gebeurde hetzelfde aan boord van een KLM-vliegtuig, dat vanuit Ecuador op weg was naar Amsterdam.

Reacties

05-04-2026 14:24:50 allone

Oudgediende



Is de baby te vroeg geboren?

En kan hij nu Amerikaanse president worden? 🤔

05-04-2026 21:04:31 Buick

Oudgediende



@allone , ja de baby was te vroeg geboren. Had gewoon moeten wachten tot ze geland waren

