Rusland onderschept explosieve inlegzooltjes bestemd voor militairen aan het front

Ze hadden de Russische soldaten aan het front warme voeten moeten geven. Met een USB-aansluiting en verder echt vilt gemaakt van wol. Tenminste zo stond op de verpakking. Maar de lading elektrische inlegzooltjes bleek een stuk minder verzorgend voor koude voeten: in de zooltjes zat een kleine bom verstopt.Een zending met de zooltjes werd onderschept door de Russische geheime dienst FSB.Zodra een militair zo'n zooltje in zijn laars stopt en het aanzet om het te laten verwarmen, gaat de bom af. Volgens het Russische persbureau Tass zat er genoeg springstof in om een militair ernstig te verwonden.De Oekraïense krant Kyiv Post schrijft dat Oekraïne achter de bomzooltjes zat. Eerder deze maand zouden ze vanuit Polen zijn verstuurd om via Belarus als hulpgoederen bij het Russische leger te belanden. De onderschepte lading bevatte 504 explosieve inlegzooltjes.Daar lijkt een uitgebreide operatie aan vooraf te zijn gegaan. Oekraïne was erin geslaagd, schrijft de krant, om een bevoorradingsnetwerk op te bouwen waarbij ook Russische liefdadigheidsinstellingen betrokken waren.De vraag is of de zooltjes daadwerkelijk in de laarzen van Russische soldaten aan het front zijn terechtgekomen. Bronnen van de Kyiv Post zeggen van wel. "De zooltjes hebben hun werk gedaan", zegt een van hen in de krant.De onderschepte zending zou namelijk slechts een fractie zijn geweest van in totaal tienduizenden bomzooltjes die naar het front zijn verscheept. Het Russische persbureau Tass schrijft daar juist weer niet over.De Oekraïense actie past in een patroon. Eerder dit jaar slaagden de Oekraïners erin nieuwe 3D-brillen voor Russische dronepiloten te voorzien van een explosief. Zeker acht militairen zouden hierdoor ernstig zijn verwond.Ook in haspels met glasvezeldraad, bestemd voor Russische drones, zat een explosief verstopt.Het doel van zulke acties gaat verder dan alleen het uitschakelen van Russisch personeel aan het front. Ze zaaien bovenal angst en onrust bij de militairen. En deze manier van de vijand aanvallen is nog niet voorbij, zo lijkt het.De Kyiv Post citeert een bron bij de Oekraïense inlichtingendienst HUR. Hij spreekt van "een welverdiende straf voor de oorlogsmisdaden die Russische bezettingstroepen dagelijks in Oekraïne plegen" en benadrukt dat de productie van "met verrassingen geladen" materieel inmiddels is uitgebreid tot op Russisch grondgebied.