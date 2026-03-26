Wolf duikt op tijdens fietsexamen voor basisschoolleerlingen in Hengelo

Het was een bijzonder fietsexamen voor leerlingen van Hengelose basisscholen dinsdagmorgen. De leerlingen zagen op de route van het examen een wolf opduiken.Het dier werd dinsdagochtend eerst gezien in Enschede, onder meer langs het spoor. Een paar uur later dook het even verderop op in de Hengelose wijk Berflo Es. Daar was op dat moment een fietsexamen voor basisschoolleerlingen aan de gang.Bioloog Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging heeft de beelden op verzoek van RTV Oost bekeken. Hij is er vrij zeker van dat het om een wolf gaat.