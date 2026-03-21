Jeugdzorginstelling plaatst 13-jarige zonder begeleiding in vakantiepark, rechter grijpt in

De kinderrechter in Groningen oordeelt dat Jeugdbescherming Noord per direct een nieuwe woonplek voor een 13-jarige jongen moet vinden. De organisatie plaatste de jongen in een vakantiehuisje, zonder passende begeleiding.



De uithuisplaatsing levert serieuze veiligheidsrisico's op, oordeelt de kinderrechter, die stevige kritiek uit op Jeugdbescherming Noord. De jongen heeft professionele hulp nodig voor zware gedragsproblemen. Bovendien is de plaatsing in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).



De jongen kwam al vaker in aanraking met jeugdhulp, zowel vrijwillig als gedwongen. Volgens de rechter resulteerde de hulp niet in een gedegen diagnose of een passende behandeling. Sterker nog, het gedrag van de jongen verslechterde na de inzet van gedwongen jeugdhulp, ziet de rechter.



Vanuit de gesloten jeugdvoorziening waar hij verbleef, raakte hij op het criminele pad. Welke feiten de jongen precies heeft gepleegd is niet duidelijk, maar ze waren dusdanig ernstig dat hij drie maanden vastzat in een inrichting, schrijft RTV Noord.



Na zijn straf mocht hij naar huis met een enkelband, waar hij bij zijn moeder terechtkwam. Omdat de moeder van de jongen niet met zijn gedrag kon omgaan, werd met spoed een uithuisplaatsing aangevraagd.



De jongen werd in een huisje op een vakantiepark geplaatst, omdat er volgens jeugdbeschermers geen andere plek beschikbaar was. De rechter zegt verrast te zijn dat er op het vakantiepark helemaal geen gespecialiseerde jeugdpsychiaters of ervaren begeleiders werkzaam waren. In plaats daarvan ging het om medewerkers van een bedrijf dat is gespecialiseerd in arbeidsparticipatie.

Nieuwe plek vinden



Welke jeugdhulpaanbieder namens Jeugdbescherming Noord achter de plaatsing zit, is niet duidelijk. Gemeenten zijn verplicht met erkende aanbieders te werken. Die moeten voldoen aan strenge eisen voor veiligheid en toezicht. Dat is hier niet gebeurd, oordeelt de kinderrechter. "Een dergelijke plaatsing kan niet worden aangemerkt als verantwoorde jeugdhulp."



Volgens de rechter staat vast dat het belang van het kind bij de uithuisplaatsing niet voorop is gesteld. De organisatie krijgt tot 30 maart de tijd om een nieuwe woonplek voor de jongen te vinden.



Volgens de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk voor passende jeugdhulp. Het onderbrengen van minderjarigen op een vakantiepark is strikt verboden.



De plaatsing op het vakantiepark staat niet op zichzelf. Afgelopen juli nog werd de jeugdzorginstelling onder verscherpt toezicht geplaatst door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.



In augustus kwamen bij een meldpunt nog zo'n vijftig meldingen binnen van misstanden. De meldingen bij het meldpunt, dat werd opgezet door lokale politici, werden gedaan door ouders, pleegouders en (oud-)medewerkers.

Reacties

21-03-2026 18:26:09 allone

Een kind van 13 alleen ineen vakantiepark is natuurlijk belachelijk

