Robot opgepakt na opstootje met oudere vrouw

Een humanoïde robot heeft in Macau voor opschudding gezorgd nadat een oudere vrouw zich rot schrok van het apparaat. De robot dook plotseling achter haar op, waarna de vrouw zo enorm schrok dat ze naar het ziekenhuis moest.Het incident vond vorige week plaats bij een wooncomplex in de wijk Patane. De vrouw was druk op haar telefoon bezig en had de robot niet zien aankomen.Op beelden die online rondgaan, is te zien hoe de vrouw woedend verhaal haalt bij de robot. Kort daarna arriveren twee politieagenten. Er volgt een vrij bizar tafereel: een agent legt een hand op de schouder van de robot en begeleidt hem weg van de schermutselingen, alsof het om een menselijke verdachte gaat.Hoewel de vrouw niet gewond raakte, werd ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Later mocht ze weer naar huis. Ze zag uiteindelijk af van verdere stappen.De robot blijkt eigendom van een educatief centrum in Macau en werd ingezet voor promotionele activiteiten. Dat liep dus anders dan gepland.Volgens de politie is de robot teruggegeven aan de eigenaar, een man van in de vijftig. Hij kreeg wel een duidelijke waarschuwing mee.De autoriteiten zijn onverbiddelijk: ook robots moeten zich netjes gedragen op straat, of in ieder geval hun bestuurders.