Veel schademeldingen na beving bij Assen ingediend bij verkeerde loket

Veel van de ruim 300 meldingen van schade na de aardbeving bij Assen dit weekend zijn ingediend bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).



De meeste meldingen moeten eigenlijk worden afgehandeld door de Commissie Mijnbouwschade, want het IMG gaat over schade door gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslagen bij Norg en Grijpskerk. De aardbeving met een kracht van 3,0 was bij het buurtschap Geelbroek, bij het Drentse gasveld Eleveld.



De Commissie Mijnbouwschade kreeg 132 meldingen binnen. Wellicht hebben sommige inwoners een melding gedaan bij beide instanties. De commissie liet aan persbureau ANP weten dat het geen probleem is dat mensen hun schademelding bij het IMG hebben gedaan. De meldingen zullen waar nodig worden overgedragen aan de juiste instantie.



Volgens het IMG valt ongeveer 30 procent van de meldingen wel binnen het "effectgebied" van het IMG. De instantie gaat de komende dagen uitzoeken welke meldingen moeten worden doorgestuurd naar de commissie.



Het gasveld bij Eleveld is sinds enkele maanden niet meer in gebruik, maar ook na de sluiting van een gasveld kunnen er nog lange tijd aardbevingen volgen.



In totaal heeft Nederland zo'n 240 gasvelden. De helft hiervan ligt in de Noordzee.

Reacties

16-03-2026 16:46:07 Emmo

WMRindex: 72.044

OTindex: 28.870

Hoeveel meer mijnbouwschadeinstanties zijn er dan wel niet? Zou het geen goed idee zijn om deze instanties samen te voegen zodat de bijbehorende administratie niet in een veelvoud te hoeven worden uitgevoerd? Bovendien kan door samenvoeging grotelijks bespaard worden op CEO's, leidinggevenden en managers.

