Meer dan honderd dode kittens gevonden in diepvries van vrouw in Tsjechisch appartement

Teplice - Inspecteurs van de Tsjechische dierenbescherming hebben in een appartement in de stad Teplice een schokkende ontdekking gedaan. In de diepvr

Reacties

16-03-2026 12:02:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.467

OTindex: 97.310



Waarom wil iemand zoveel katten als ze er niet voor kan zorgen? Misschien kan ze ook niet voor zichzelf zorgen?!



Koeien in de diepvries mag wel. Maar katten niet

16-03-2026 13:11:31 Spotcatus

Senior lid

WMRindex: 323

OTindex: 833

Wnplts: Ede

Ik denk dat ze het overzicht kwijt was en geen afscheid kon nemen van de beestjes.

16-03-2026 15:46:49 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.379

OTindex: 25.563

Duidelijk iemand die eerder psychische hulp nodig heeft dan strafvervolging.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.