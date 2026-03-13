Enschedese vrachtwagenchauffeur volgt navigatie en zakt door fietsbrug

Hij volgde toch echt 'gewoon het navigatiesysteem'. Een Enschedese vrachtwagenchauffeur kreeg vanochtend dan ook de schrik van zijn leven toen hij ineens op een fietsbrug in het Noord-Brabantse Werkendam belandde en er met truck en al doorheen zakte. Door het incident kwam er ook diesel in het water.Het incident gebeurde rond half negen aan de Galeiweg, vlak bij natuurgebied De Biesbosch, meldt Omroep Brabant. De vrachtwagen was geladen met diervoeding. De chauffeur raakte niet gewond, maar was volgens een aanwezige persfotograaf flink geschrokken. De onfortuinlijke trucker is opgehaald door zijn vrouw.De chauffeur uit Enschede vertelde ter plaatse dat hij niet bekend was in het gebied en daarom vertrouwde op de route die zijn navigatie aangaf.De weg waar de vrachtwagen terechtkwam, is echter alleen bedoeld voor voetgangers en fietsers. Gemotoriseerd verkeer mag er niet rijden. Dat staat ook aangegeven met borden en in de regels van Staatsbosbeheer.De betonnen brug kan bovendien maximaal 2,5 ton dragen, terwijl een vrachtwagen vele malen zwaarder is. Volgens de brandweer lijkt het daarom te gaan om een inschattingsfout van de bestuurder.Door de klap zijn de brandstoftanks van de vrachtwagen gescheurd. Vermoedelijk zijn honderden liters diesel in het water terechtgekomen.Om te voorkomen dat de diesel zich verder verspreidt, zijn waterschermen in het water geplaatst. Met zogeheten oliebooms wordt het water gereinigd. Dat gebeurt met drijvende slangen die de diesel opzuigen. Rijkswaterstaat verwacht tot vrijdag bezig te zijn met het schoonmaken van het water.De vrachtwagen staat voorlopig nog op de beschadigde brug. Het voertuig weghalen wordt een lastige klus. Waarschijnlijk is er een zware kraan voor nodig. Mogelijk moeten eerst de zakken veevoer uit de vrachtwagen worden gehaald.De omgeving rond de brug is afgezet met hekken zodat niemand het beschadigde bouwwerk kan betreden. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade aan de brug is.