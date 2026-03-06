Zwitsers tankstation verwisselt benzine en diesel, tientallen auto's vallen stil

Een simpele tankbeurt kan soms grote gevolgen hebben. Dat ontdekten verschillende automobilisten in het Zwitserse dorp Buriet toen hun auto’s kort na het tanken plots niet meer wilden starten.



Bestuurders merkten aanvankelijk niets bijzonders. Ze tankten hun auto, reden naar huis en parkeerden hun voertuig zoals gewoonlijk. Pas de volgende ochtend werd duidelijk dat er iets mis was.



Meerdere voertuigen bleken plots volledig stil te staan. De motor sloeg niet meer aan en verschillende auto's moesten worden weggesleept naar een garage. Al snel bleek dat alle getroffen bestuurders kort daarvoor bij hetzelfde tankstation hadden getankt.



Volgens berichten in lokale media werd bij het vullen van de ondergrondse opslagtanks een fout gemaakt. De compartimenten voor benzine en diesel zouden per ongeluk zijn verwisseld tijdens de levering van brandstof.



Daardoor kregen automobilisten diesel terwijl ze benzine dachten te tanken. In andere gevallen gebeurde het tegenovergestelde en belandde benzine in voertuigen die eigenlijk diesel nodig hadden.



Het probleem kwam pas aan het licht toen meerdere klanten contact opnamen met het tankstation nadat hun auto plots niet meer werkte. De reeks gelijkaardige pannes maakte snel duidelijk dat er meer aan de hand was dan gewone mechanische pech.



In garages in de regio werd al snel duidelijk wat er mis was. Monteurs ontdekten dat sommige benzineauto's waren gevuld met diesel, wat verklaarde waarom de motor niet meer goed werkte.



Wanneer diesel in een benzinemotor terechtkomt, ontbrandt de brandstof slecht. De motor kan daardoor haperen of volledig stilvallen. Als het voertuig niet ver heeft gereden blijft de schade meestal beperkt. In dat geval moet het volledige brandstofsysteem worden leeggemaakt en gereinigd. Vaak moeten ook filters worden vervangen voordat de auto weer veilig kan rijden.



Het omgekeerde scenario kan ernstiger gevolgen hebben. Wanneer benzine in een dieselmotor terechtkomt verdwijnt de smerende werking van dieselbrandstof. Daardoor kunnen onderdelen van het brandstofsysteem beschadigd raken, zoals de hogedrukpomp en de injectoren.



In sommige gevallen moeten deze componenten volledig worden vervangen. De kosten van zulke reparaties kunnen oplopen tot duizenden euro’s, afhankelijk van het type motor en de ernst van de schade.

Brandstofleverancier belooft schade te vergoeden



De brandstofleverancier heeft inmiddels bevestigd dat er een fout is gemaakt bij het vullen van de opslagtanks van het tankstation. Volgens het bedrijf zal de schade voor de getroffen automobilisten worden vergoed.



Dat geldt voor de reparaties, het wegslepen van voertuigen en het verkeerd getankte brandstofbedrag. Bij vergelijkbare incidenten in Europa worden de kosten meestal gedragen door de verzekeraar van de brandstofleverancier of van het tankstation.



Voor automobilisten blijft één advies belangrijk. Zodra een auto na het tanken vreemd begint te rijden of vermogen verliest is het verstandig direct te stoppen met rijden en het voertuig te laten controleren.

