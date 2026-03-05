Eeuwenoude wijnkelder ontdekt onder golfbaan bij Manchester door zinkgat

Onder een golfbaan vlak bij Manchester is een eeuwenoude wijnkelder aangetroffen. Toen er een zinkgat was ontstaan, troffen medewerkers de wijnkelder onder de dertiende hole aan. In de kelder lagen glazen en champagne- en wijnflessen, die allemaal leeg waren.



Een van de medewerkers vertelde de BBC dat ze na de ontdekking van het zinkgat besloten het gebied uit te graven met een kleine graafmachine. "Als je een zinkgat op de golfbaan vindt, betekent dat meestal dat ergens een afvoer is ingestort."



Tijdens het graven stuitten ze op een bakstenen constructie. Een medewerker klom naar binnen, keek met een zaklamp rond en vond onder meer tientallen lege wijnflessen. Hij zegt dat ze vreemde vormen hadden. "Dus het zijn duidelijk extreem oude flessen", luidde zijn conclusie. "Ze zien er allemaal uit alsof ze met de hand zijn geblazen."

Reacties

05-03-2026 18:44:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.431

OTindex: 97.236

Quote:

onder de dertiende hole lagen glazen en champagne- en wijnflessen geen ballen?



Jammer dat de flessen leeg waren. geen ballen?Jammer dat de flessen leeg waren.

