Letse ijsbreker redt twee schaatsers van ijsschots op zee

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de bemanning van een ijsbreker twee schaatsers van zee gered. De sporters waren zaterdagavond gaan schaatsen, maar kwamen terecht op een stuk ijs dat afdreef richting de Oostzee, meldt de publieke omroep van Letland LSM.De twee waren zaterdag gaan schaatsen bij de kustplaats Plienciems, het water daar mondt uit in de Oostzee. Rond 20.00 uur 's avonds ontving het Coördinatiecentrum voor Zoek- en Reddingsoperaties (MRCC) een melding dat twee schaatsers vermist waren. Zij bleken door een scheur in het ijs de zee op geblazen te zijn.Met hulp van het schip 'Varma', een ijsbreker, werden de twee schaatsers rond 01.00 uur 's nachts gevonden, op enkele kilometers van de Letse kust. Zo'n twee uur later waren ze terug aan land en werden de twee overgedragen aan medisch personeel.Hoe het met de schaatsers gaat, is onbekend.Een woordvoerder van de reddingsbrigade benadrukt dat schaatsen op natuurijs aan de kust levensgevaarlijk kan zijn. Wanneer een scheur in het ijs ontstaat, kan het ijs binnen een paar seconden afbreken.