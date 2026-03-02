Tv-monster Karbonkel heeft last van beestjes en krijgt ongediertebehandeling: Karma!

Karbonkel, het iconische tv-personage dat menig kind een jeugdtrauma heeft bezorgd, krijgt nu hij met pensioen is een flink koekje van eigen deeg. De pop uit de jaren 90 kinderserie Ik Mik Loreland heeft namelijk last van beestjes. "Karma!", noemen de kijkers van toen het."Het gaat niet zo goed moet de iconische pop uit onze collectie", schrijft Beeld en Geluid in een bericht op Instagram. De angstaanjagende pop wordt in dat museum tentoongesteld. "Er zitten eitjes en larven binnenin Karbonkel."Talloze kinderen groeiden op met Karbonkel. De serie Ik Mik Loreland (SchoolTV) liep van 1994 tot 2002 en werd regelmatig in de klas getoond. Het was bedoeld als educatief programma over lezen en schrijven. Maar voor veel kleintjes was monster Karbonkel toch nét iets te spannend.Aan René Blijker van de organisatie Art Salvage de taak om de plaag te bestrijden. "Als we de eitjes en larven niet weghalen, is er kans dat de rest van de collectie ook wordt besmet", zegt hij tegen RTL Nieuws. Een makkelijke klus is het volgens hem niet. "Karbonkel is na al die jaren wat fragiel aan het worden. We kunnen dus niet met chemicaliën werken."Daarom is Karbonkel nu stevig ingepakt in een stuk plastic en in een ruimte gezet waar het iets warmer is. Al het zuurstof is daarna weggezogen. Als de eitjes door de warmte uitkomen, gaan ze vervolgens snel dood.De mensen die als kind drijvend van het zweet wakker werden door de nachtmerries die de pop veroorzaakte, zijn er in ieder geval niet rouwig om. "Ik denk maar één ding: KARMA!", reageert bijvoorbeeld Nicole op het bericht van Beeld en Geluid."Lekker voor hem", schrijft een ander, en Niels hoopt dat de beestjes Karbonkel 'helemaal opvreten vanwege al die veroorzaakte jeugdtrauma's'. Emmely doet ook een duit in het zakje: "Van mij mag die ook op de brandstapel."Hoewel René Blijker erkent dat Karbonkel niet de gezelligste pop uit de televisiegeschiedenis is, moet hij aan de brandstapel niet denken. Zodra de beestjes weg zijn krijgt Karbonkel een volledige restauratie, zodat hij nog jaren meekan.