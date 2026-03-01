Slapende uil tussen curiosa in Amerikaanse antiekwinkel

Geen kostbare vaas of klok, maar een slapende uil bleek deze maand de opmerkelijkste ontdekking in een antiekwinkel in het Amerikaanse East Durham. Bezoekers van de zaak in de staat New York vonden de uil er zo echt uitzien, dat er natuurbeheerders werden ingeschakeld.De uil had een plekje uitgekozen tussen een waterkan en een voorraadpot in de vorm van een kip. Het dier had zijn ogen dicht en merkte niets van alle aandacht.Volgens de natuurbeheerders ging het om een oostelijke schreeuwuil. Ze hebben het dier voorzichtig opgepakt, in de buurt vrijgelaten en zagen hem naar een boom vliegen.Hoe de uil in de winkel is beland, is niet duidelijk.