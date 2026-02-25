In het noorden van Thailand zijn in korte tijd minstens 72 tijgers overleden door een uitbraak van een virus en een bacteriële infectie. De sterfgevallen vonden plaats in Tiger Kingdom in Chiang Mai, een populair park waar toeristen tijgers kunnen aanraken en met hen op de foto
kunnen gaan. Dat melden verschillende Thaise media.
Volgens de Thaise autoriteiten stierven de dieren in minder dan twee weken tijd in twee vestigingen van het park, in de districten Mae Rim en Mae Taeng. Tussen 8 en 19 februari overleden 21 tijgers in Mae Rim en 51 in Mae Taeng. In totaal verblijven er meer dan 240 tijgers in de twee parken.
Uit onderzoek blijkt dat de tijgers besmet waren met het zeer besmettelijke hondenziektevirus CDV. Daarnaast werd een bacterie aangetroffen die luchtwegaandoeningen kan veroorzaken.
De combinatie van het virus en de bacterie kan leiden tot ernstige longontsteking en andere complicaties, schrijft het Thaise medium The Nation. De ziekte tast het ademhalingsstelsel en het maagdarmstelsel aan en kan in sommige gevallen ook het zenuwstelsel bereiken. Volgens de autoriteiten is het virus niet overdraagbaar op mensen.
"Wanneer tijgers ziek worden, is dat moeilijker te herkennen dan bij dieren zoals katten of honden. Tegen de tijd dat we beseften dat ze ziek waren, was het al te laat", zei Somchuan Ratanamungklanon, directeur van de nationale veedienst, tegen lokale media. Autoriteiten wijzen daarnaast op mogelijke risicofactoren zoals inteelt in gevangenschap, wat de weerstand van dieren kan verzwakken.
Toeristen mogen de tijgers aanraken in het park en met ze op de foto
Er werd ook gekeken naar mogelijk besmet rauw kippenvlees als bron van de uitbraak. Dat was in 2004 de oorzaak van een grote vogelgriepuitbraak in een andere Thaise tijgerdierentuin, waarbij bijna 150 tijgers stierven of werden afgemaakt.
De vestiging in Mae Rim is voorlopig voor twee weken gesloten. De overgebleven tijgers zijn overgebracht naar een opvanglocatie voor quarantaine en verzorging. De verblijven zijn grondig gereinigd en gedesinfecteerd.
