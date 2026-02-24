Meer dan 120 mensen opgesloten in Lufthansa-vlucht: Geen eten of drinken

Een vlucht van de luchtvaartmaatschappij Lufthansa liet meer dan 120 passagiers een nacht lang opgesloten zitten in een geannuleerd vliegtuig in München. Volgens Deense media zaten ze daar zonder eten, drinken of dekens.



Het gebeurde in de nacht van 19 op 20 februari, met de Lufthansa-vlucht LH 2446 die om 21.30 uur zou gaan vertrekken van München naar Kopenhagen. Een vlucht die slechts anderhalf uur zou gaan duren, liep iets anders af voor de 123 reizigers.



Hoewel al in de vertrekhal duidelijk was dat de vlucht vertraging opliep, werden de passagiers toch aan boord gebracht. Dat schrijft de Deense krant Ekstra Bladet. Volgens een inzittende kregen ze pas na enkele uren wachten in het toestel het bericht van de cockpit dat de vlucht werd geannuleerd.



Einde verhaal, zou je denken. Maar hoewel het later en later werd, kwam er geen bus om de passagiers uit het vliegtuig te halen. "Plotseling hoorden we van het personeel dat ze niemand meer konden bereiken op de luchthaven. De luchthaven was gewoon gesloten, vertelden ze ons", zei een passagier tegen de Deense krant. Op dat moment was het al 2.00 uur 's nachts.



Zowel het personeel als de passagiers zaten op dat moment opgesloten in het vliegtuig, want op eigen houtje naar het vliegveld lopen is verboden.



Omdat het om een korte vlucht ging, was er geen eten of drinken aan boord. "En we hadden kleine kinderen bij ons die ook niets te eten konden krijgen", zei de passagier tegen de krant. Pas in de vroege ochtend, toen het eerste personeel weer aan het werk ging op de luchthaven, konden de passagiers worden opgehaald.



In een reactie aan Ekstra Bladet liet Lufthansa weten hinder te hebben ondervonden vanwege de weersomstandigheden, omdat het sneeuwde die nacht. "Het vliegtuig moest op instructie van de luchthaven van München op het platform blijven staan", schreef de luchtvaartmaatschappij. "Lufthansa betreurt het ongemak dat dit de passagiers heeft bezorgd ten zeerste."



Het is niet duidelijk of en hoe de passagiers worden gecompenseerd voor het incident.

24-02-2026 08:16:15 Spotcatus

Je zal maar diabeet zijn! Wat erg!

