Je rooster checken op een telefoonvrije school? Leerlingen bedenken slimme oplossing

Steeds meer scholen juichen een telefoonverbod toe, maar zo'n verbod zorgt ook voor praktische problemen. Dat merkten leerlingen van het Hilversumse Alberdingk Thijm College. Hoe zoek je bijvoorbeeld op of je rooster is gewijzigd? Ze kwamen met een oplossing.



"Bij deze paal scan je je leerlingenpas. Dan krijg je je persoonlijke rooster, lesuitval en je volgende les te zien", vertelt de 17-jarige Rens Krottje. Met zijn vrienden Noah Niemeijer (15) en Floris Tabak (16) bedacht hij 'RoosterPunt'.



Je rooster in een ouderwetse papieren agenda schrijven voldoet niet, leggen de jongens uit. "Want je hebt vaak lesuitval of een wijziging van het lokaal en dan sta je bij het verkeerde lokaal te wachten."



De school wilde het idee - dat ook meteen hun profielwerkstuk werd - wel financieel ondersteunen, waardoor de jonge ondernemers het konden uitrollen. Medescholieren reageren enthousiast: "Ik ben een chaoot, dus ik heb dit echt nodig", vertelt een van hen.



Een ander is vooral blij dat hij nu niet meer steeds het schoolterrein hoeft te verlaten om zijn rooster te checken. "Dat is toch wel een beetje ver."



Nu het roosterpunt op hun eigen school zo'n succes is, gaan ze proberen het aan andere scholen te verkopen. Noah: "Eerst aan scholen binnen onze eigen koepel en daarna kijken we verder." Binnenkort schrijven ze hun eerste eigen bedrijf in bij de KvK.



Het telefoonverbod bevalt de leerlingen overigens best wel. Al stuitte de school in het begin wel op wat weerstand, geeft rector Lisanne de Wit toe. "We zijn allemaal gehecht aan onze telefoon, dus dat begrijpen we ook. Maar ze hebben het heel goed opgepakt." Ze merkt dat de leerlingen sinds het verbod meer rust hebben en socialer zijn geworden.



Dat vinden ze zelf ook. "We spelen nu zelfs spelletjes in de pauzes", vertelt Rens. Als de schooldag voorbij is, halen ze hun telefoon vaak wel weer snel tevoorschijn. "Als mijn huiswerk af is, maar soms al eerder", lacht Noah.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.