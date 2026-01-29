Klanten all-you-can-eat-restaurant betrapt op camera: sushi in bakjes mee naar huis

De maat is vol voor Liang Dong, de eigenaar van Japans restaurant Hana in Ridderkerk. Op camerabeelden zag hij hoe een stel gisteren zeker vijftien stuks sushi in een handdoek wikkelde en in hun tas stopte. En dat was niet de eerste keer, de afgelopen maanden komt het zelfs steeds vaker voor, vertelt Dong. "Sommigen nemen zelfs plastic bakken mee. Dat is gewoon respectloos."



Dus klom hij in de pen en plaatste een oproep op sociale media: stop hiermee. "Als jullie dit zien gebeuren, dan hopen we dat jullie dit aan ons door willen geven zodat we er iets tegen kunnen doen", schreef Dong op zijn Facebookpagina.



Restaurant Hana is een all-you-can-eatrestaurant. Voor een vaste prijs mag je zoveel sushi bestellen als je wil. Maar er is wel een regel - zoals in vrijwel al dit soort restaurants - je moet wel opeten wat je bestelt.



"Maar natuurlijk hoef je niet bang te zijn dat je een boete krijgt als je een paar stukjes niet op krijgt", legt eigenaar Dong uit aan RTL Nieuws. "Je kan dit dan gewoon bij ons aangeven, wij zijn echt de moeilijkste niet."



Maar deze oplossing wordt vaak niet gekozen, zegt hij. "De laatste maanden zien we steeds vaker dat mensen zelf plastic bakjes of handdoeken meenemen en hier sushi in doen om het mee naar huis te nemen. Omdat ze het niet op kunnen, of omdat ze gewoon de volgende dag nog een keer sushi willen eten."



Dit gebeurt dan buiten het zicht van het personeel, zegt Dong. "Sommigen bestellen in één keer heel veel, de hele tafel staat dan vol sushi. En opeens is alles weg. We kijken de camerabeelden dan terug, en zien dat mensen het gewoon in hun tas stoppen."



En dat gebeurde gisteren weer. Hij besloot de mensen er op aan te spreken. "Ik zei: ik vind het echt onbeschoft wat jullie hebben gedaan. Als jullie geen sorry zeggen, hoef je hier niet meer terug te komen. Daarna kregen we excuses, maar ik vond het echt respectloos."



Niet alleen respectloos voor Dong, maar vooral ook naar de medegasten, zegt hij. "Als mensen extra gaan bestellen om het mee naar huis te nemen, betekent dit dat anderen langer op hun eten moeten wachten. Dat is gewoon onbeschoft. En nogmaals: wij zijn heel schappelijk, als de reden is dat je het niet op krijgt, begrijpen we dat echt wel. Maar kom dan gewoon even naar ons toe en behandel ons hoe wij jou ook behandelen; met respect."



De Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers reageert verbaasd op het nieuws. "Gelukkig herken ik de signalen niet", zegt een woordvoerder desgevraagd. "Dat willen we ook graag zo houden. Hopelijk worden mensen hierdoor niet op ideeën gebracht."

Reacties

29-01-2026 20:31:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.243

OTindex: 96.996

All you can eat klinkt sowieso niet verstandig. Dat nodigt mensen uit meer te eten dan goed voor je is.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.