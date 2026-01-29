Oefening met F-35's op Schiphol uitgesteld door dichte mist

De oefening met F-35-gevechtsvliegtuigen op luchthaven Schiphol is woensdagochtend uitgesteld vanwege dichte mist. Dat laat de Koninklijke Luchtmacht weten. Volgens een woordvoerder wordt gekeken of de toestellen later op de dag alsnog kunnen opstijgen, zodra het zicht verbetert.



Woensdag is de tweede dag van de oefening. Dinsdag vlogen de F-35's voor het eerst vanaf Schiphol. Met de training bereidt de luchtmacht zich voor op situaties in oorlogstijd, waarbij gevechtsvliegtuigen ook vanaf een grote burgerluchthaven moeten kunnen opereren. Het reguliere vliegverkeer op Schiphol gaat tijdens de oefening gewoon door.



Koning Willem-Alexander is aanwezig op Schiphol om de oefening te bekijken. Ondanks het uitstel van de oefening gaat zijn programma wel door. Hij krijgt toelichting op de oefening en bezoekt ook de operationele ruimte van de verkeerstoren.

Want als het oorlog stoppen de partijen ook als het mistig is.

