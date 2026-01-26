Amerikaan beklimt wolkenkrabber in Taipei zonder touw of vangnet

Een Amerikaanse klimmer heeft een wolkenkrabber van 101 verdiepingen beklommen in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Alex Honnold deed dat zonder dat hij was gezekerd met touwen of dat er een vangnet was.Duizenden mensen keken toe en moedigden hem aan, terwijl hij een van de hoogste gebouwen ter wereld beklom. De 'free solo'-beklimming werd ook live uitgezonden op Netflix. "Sick", zei de 40-jarige Honnold toen hij na 91 minuten de top had bereikt.Tegen verslaggevers zei hij: "Wat een prachtig uitzicht over Taipei." Het gebouw is 508 meter hoog en is een toeristische trekpleister. Het domineert de skyline van de stad.