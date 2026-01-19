Fotograaf uur lang vast in drijfzand bij bouwplaats Winterswijk

Mensen hebben veel over voor een foto, maar deze fotograaf in Winterswijk ging wel heel ver voor het perfecte plaatje. Hij was foto's aan het maken bij een bouwplaats aan de Eekelerweg en kwam tot aan zijn knieën vast te zitten in drijfzand. De brandweer moest met gespecialiseerde oppervlakteredders komen om de man te bevrijden.



Volgens de correspondent ter plaatse was de man daar in opdracht van een lokale politieke partij uit Winterswijk om foto's te maken. De man kwam tijdens het maken van de foto's vast te zitten in een drassig gedeelte van het terrein en kon zichzelf niet meer bevrijden. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en moesten met gespecialiseerde oppervlakteredders de man uit het drijfzand redden.



Het ambulancepersoneel heeft de man nog nagekeken, maar hij hoefde verder niet mee naar het ziekenhuis. De politie doet verder geen onderzoek naar het incident.

Reacties

19-01-2026 19:19:36 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.553

OTindex: 28.833

drijfzand is zwaarder dan water. een mens is lichter dan water. Ergo: een mens drijft op drijfzand.

Zit je vast in drijfzand en kom je er niet uit? Ga horizontaal liggen en maak zwembewegingen (geen vlinderslag, bij voorkeur). Het zal even duren maar op die manier kom je er geheid uit.

Je komt wel alleen onder de blub te zitten, maar daar hebben ze wasmachines voor uitgevonden.

19-01-2026 20:11:36 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.199

OTindex: 3.192

@Emmo : Dit wist ik niet. Bedankt voor de uitleg, ik hoop het nooit nodig te hebben.

19-01-2026 20:21:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.174

OTindex: 96.896

@Emmo : een mens is lichter dan water? Er zijn al heel wat mensen verdronken. Die waren blijkbaar zwaarder. En er zijn er veel die niet kunnen leren zwemmen/drijven.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.