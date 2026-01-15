Allereerste crematie op waterstof waarschijnlijk eind dit jaar in Twente

Hoe maak je een crematie duurzamer? Crematoria Twente denkt het antwoord te hebben en start in Enschede een proef met cremeren op groene waterstof. Het is het eerste Nederlandse project dat nagaat of waterstof een haalbaar en duurzaam alternatief is voor aardgas bij crematieovens.

Crematoria Twente krijgt voor het onderzoek een Europese subsidie. Binnen het project wordt een bestaande oven aangepast en eerst in een gecontroleerde omgeving getest. Daarna volgt gebruik in de praktijk, waarbij op veiligheid, betrouwbaarheid en milieueffecten wordt gelet.

De eerste crematie op waterstof wordt eind 2026 verwacht. Nabestaanden zullen tegen die tijd niet voor een verrassing komen te staan. "Op het moment dat blijkt dat alles goed gaat, zullen we het natuurlijk aan de mensen communiceren", laat directeur Harriët Tomassen van Crematoria Twente weten. "Dan kunnen ze er rekening mee houden en zelf besluiten of ze duurzaam gecremeerd willen worden."

Volgens Tomassen kleven er wat betreft de crematie geen risico's aan. "Het proces van crematie gaat gewoon goed, dat weten we uit experimenten in Engeland. Het zit hem meer in de effecten op de apparatuur."



De opgedane kennis wordt gedeeld met overheden, toezichthouders en de uitvaartbranche. Ook andere sectoren met hoge temperatuurprocessen, zoals staal- en glasindustrie, kunnen mogelijk profiteren van de resultaten.

Jaarlijks vinden in Nederland circa 120.000 crematies plaats, meestal met aardgasovens die CO2 uitstoten. Omdat volledig elektrische ovens door netcongestie niet overal toepasbaar zijn, kan waterstof uitkomst bieden. Het gebruik ervan stoot geen CO2 uit en maakt hergebruik van bestaande infrastructuur mogelijk.

Reacties

15-01-2026 11:18:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.153

OTindex: 96.875

Groene waterstof?

Nooit geleerd, bij scheikunde, dat waterstof een kleur heeft.

15-01-2026 12:05:45 Emmo

Stamgast



WMRindex: 71.495

OTindex: 28.829

@allone : Ik vermoed dat deze vorm van waterstof geschilderd is.

15-01-2026 17:16:25 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 14.138

OTindex: 20.303

S Dat lijkt mij nou iets heel leuks voor mijn schoonmoeder.

