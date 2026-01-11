Pakketten die gisteren op Terschelling aanspoelden waarschijnlijk vol drugs

In de pakketten die gisterochtend aanspoelden op het strand van Terschelling zit waarschijnlijk drugs. Dat heeft de politie zojuist bekendgemaakt. Voorbijgangers zagen de grote plastic zakken liggen en belden de politie.De pakketten werden gevonden aan de kustlijn van West-Terschelling. Agenten gingen ter plaatse en haalden de pakketten uit het water."De pakketten zijn daarna veiliggesteld en afgevoerd." De precieze inhoud van de pakketten wordt nu nog onderzocht, maar de politie stelt dat het waarschijnlijk om drugs gaat. Na het onderzoek zullen de pakketten vernietigd worden."Mocht u toch een onbeheerd pakket vinden op het strand van Ã©Ã©n van de Waddeneilanden, open dit dan niet!", roept de politie op. "Neem dan geen risico en bel direct 112. Uw melding kan helpen bij het veiligstellen van mogelijke drugspakketten en het tegengaan van criminaliteit. Het bezit van eventuele harddrugs is strafbaar."