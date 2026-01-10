Verdachte springt uit rijdende auto tijdens politieachtervolging

Een autodief slaat toe in Ermelo en vlucht via de A1 richting Deventer. Daar springt hij uit de rijdende auto en verdwijnt in een woonwijk.



Een alerte buurtbewoner grijpt direct in als hij op 12 september een auto ziet wegrijden aan de Retiefstraat in Ermelo. Het blijkt te gaan om een autodiefstal. Dankzij zijn telefoontje naar 112 zit de politie er snel achteraan. Wat volgt is een achtervolging over de snelweg, die eindigt in een woonwijk in Deventer. De dader weet op het nippertje te ontsnappen.



De gestolen auto wordt uiteindelijk gezien op de A1. De politie zet de achtervolging in en volgt het voertuig tot in de wijk De Braam in Deventer. Ter hoogte van een kruispunt gaat ineens het portier open. De bestuurder springt eruit, terwijl de auto zonder hem rustig doorrolt. De verdachte rent een steegje in dat uitkomt op de Duindoorn. De politie verliest hem daar helaas uit het oog. De auto komt uiteindelijk tot stilstand doordat hij tegen een politievoertuig botst.



De politie wil weten wie deze man is. Hij heeft op 12 september de auto gestolen in Ermelo en is daarna in Deventer gevlucht. Het is goed mogelijk dat hij in zijn omgeving heeft opgeschept over de diefstal of de achtervolging.

