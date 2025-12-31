Dreumes (1) in kinderwagen beroofd van muts

Een jongetje van 1 jaar is vorige week zaterdag in Amstelveen bestolen van zijn muts. Dat meldt de politie. Hij zat in de kinderwagen, die zijn oma voortduwde. Er is aangifte gedaan en een verdachte opgepakt.



De politie schrijft dat ze 'nog nooit' een melding zoals deze heeft gehad.



Op zaterdag 20 december werd op het Stadsplein het kind van één jaar beroofd van zijn mutsje.



Agenten zijn toen volgens de politie naar de plek van het incident gegaan om camerabeelden veilig te stellen. Al snel herkenden zij de verdachte en werd hij op 23 december 2025 aangehouden.



In de woning van de verdachte werd het mutsje van het 1-jarige jongetje aangetroffen.



De verdachte, over wie de politie verder niets meedeelt, is verhoord. Volgens de politie wordt er door het Openbaar Ministerie een 'passende straf' opgelegd.



(vervolg)

De persoon die is aangehouden voor het stelen van de muts van een 1-jarig jongetje, is een minderjarige. Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) weten na vragen van NH.

De dreumes werd vorige week zaterdag op het Stadsplein in het centrum van Amstelveen beroofd van zijn mutsje, terwijl hij in een kinderwagen lag. Die werd voortgeduwd door zijn oma.



Volgens de woordvoerder was het gestolen mutsje van een 'relatief duur merk'.



De politie schreef dat de aangehouden minderjarige 'een passende straf' krijgt. Wat zo'n passende straf inhoudt, wil het OM verder niet zeggen. "De officier van justitie zal te zijner tijd een straf vorderen die recht doet aan de leeftijd van de verdachte en de omstandigheden waaronder het feit is gepleegd."

Reacties

Dat is wel heel apart om een muts van het hoofd van een kindje te jatten .Dan spoor je echt niet

Wat moet deze minderjarige met een babymutsje, duur merk of niet.

Kwajongensstreek?!!

Het aparte vind ik dat oma de diefstal aangeeft en de politie ook nog op onderzoek uitgaat, compleet met camerabeelden.



