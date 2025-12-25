Politie houdt jonge bestuurder met waslijst aan overtredingen aan

Vlissingen - De politie heeft maandagmiddag 22 december, rond 14.00 uur, een 17-jarige jongen achtervolgd, omdat hij zonder rijbewijs zou rijden. De jongeman gaf geen gehoor aan het stopteken en ging ervandoor. Agenten hielden hem even later aan voor een waslijst aan strafbare feiten.



Tijdens de surveillance stuitten politieagenten op een automobilist met een bekend kenteken. De bestuurder staat erom bekend dat hij vaker zonder rijbewijs rijdt, hij kreeg daarom een stopteken. De auto stopte niet, en ging ervandoor. Agenten reden erachteraan, waarna de auto tot stilstand kwam tegen een geparkeerde auto, in de Van Dishoeckstraat. Hierna stapte de bestuurder uit en rende weg. Niet veel later hielden agenten de 17-jarige Vlissinger alsnog aan.



Na de aanhouding vonden agenten harddrugs in zijn onderbroek. Daarnaast bleek hij ook onder invloed te zijn van cannabis, zo bleek uit een indicatieve speekseltest. De auto is dan ook in beslaggenomen. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en is gehoord. Het veelvuldig rijden zonder rijbewijs, het rijden onder invloed van drugs, het verlaten van een plaats ongeval, het veroorzaken van gevaar en hinder op de weg, het niet opvolgen van een stopteken én het op zak hebben van harddrugs komt de bestuurder duur te staan. De verdachte mag zijn straf in vrijheid afwachten.

25-12-2025 19:39:20 allone

Oudgediende



Met 17 jaar wel een rijbewijs? Dat komt toch ook niet voor? Maar deze jongeman is er sowieso slecht aan toe. Groeit op voor galg en rad, zou men vroeger zeggen.

